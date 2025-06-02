Об этом Константиновский сообщил в инстаграме, пишет Show 24. Он показал фотографию с избранницей.
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Фима Константиновский поделился фото, которое было сделано в ЗАГСе, в инстаграм-сториз. Новоиспеченные супруги держат в руках бокалы и свидетельство о браке. Влюбленные смотрят друг на друга и улыбаются.
Интересно, что Лиза решила отказаться от свадебного платья. Она надела светлый костюм, белую майку и обула кроссовки, волосы собрала в хвост и сделала легкий макияж. Фима показался в темном наряде и белой футболке.
Поженились. Счастливы,
– коротко подписал фотографию Константиновский.
Фима Константиновский женился / Фото из инстаграма телеведущего
Поздравить пару можно, присоединившись к сбору средств на помощь украинским военным. Фима Константиновский закрепил ссылку на банку, где собирают на РЭБ для 1 ТР 92 ОШБр.
Личная жизнь Фимы Константиновского
Напомним, что Фима Константиновский объявил о помолвке в конце января 2025 года.
Со своей возлюбленной Лизой он познакомился на Tinder.
Константиновский ранее уже был женат, его бывшую жену зовут Влада. Они разошлись в 2021 году, но официально развелись только в марте 2024 года.