Об этом Константиновский сообщил в инстаграме, пишет Show 24. Он показал фотографию с избранницей.

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Фима Константиновский поделился фото, которое было сделано в ЗАГСе, в инстаграм-сториз. Новоиспеченные супруги держат в руках бокалы и свидетельство о браке. Влюбленные смотрят друг на друга и улыбаются.

Интересно, что Лиза решила отказаться от свадебного платья. Она надела светлый костюм, белую майку и обула кроссовки, волосы собрала в хвост и сделала легкий макияж. Фима показался в темном наряде и белой футболке.

Поженились. Счастливы,

– коротко подписал фотографию Константиновский.

Фима Константиновский женился / Фото из инстаграма телеведущего

Поздравить пару можно, присоединившись к сбору средств на помощь украинским военным. Фима Константиновский закрепил ссылку на банку, где собирают на РЭБ для 1 ТР 92 ОШБр.

Личная жизнь Фимы Константиновского