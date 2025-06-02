Про це Константиновський повідомив в інстаграмі, пише Show 24. Він показав фотографію з обраницею.
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Фіма Константиновський поділився фото, яке було зроблене в РАЦСі, в інстаграм-сториз. Новоспечене подружжя тримає в руках бокали та свідоцтво про шлюб. Закохані дивляться одне на одного й усміхаються.
Цікаво, що Ліза вирішила відмовитися від весільного плаття. Вона одягла світлий костюм, білу майку та взула кросівки, волосся зібрала у хвіст та зробила легкий макіяж. Фіма показався у темному вбранні й білій футболці.
Одружилися. Щасливі,
– коротко підписав світлину Константиновський.
Фіма Константиновський одружився / Фото з інстаграму телеведучого
Привітати пару можна, долучившись до збору коштів на допомогу українським військовим. Фіма Константиновський закріпив посилання на банку, де збирають на РЕБ для 1 ТР 92 ОШБр.
Особисте життя Фіми Константиновського
Нагадаємо, що Фіма Константиновський оголосив про заручини наприкінці січня 2025 року.
Зі своєю коханою Лізою він познайомився на Tinder.
Константиновський раніше вже був одружений, його колишню дружину звати Влада. Вони розійшлися у 2021 році, але офіційно розлучилися лише в березні 2024 року.