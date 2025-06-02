Про це Константиновський повідомив в інстаграмі, пише Show 24. Він показав фотографію з обраницею.

До слова Зрозумів, що це його людина: зірка "Ліги сміху" пригадав романтичний момент з нареченою

Фіма Константиновський поділився фото, яке було зроблене в РАЦСі, в інстаграм-сториз. Новоспечене подружжя тримає в руках бокали та свідоцтво про шлюб. Закохані дивляться одне на одного й усміхаються.

Цікаво, що Ліза вирішила відмовитися від весільного плаття. Вона одягла світлий костюм, білу майку та взула кросівки, волосся зібрала у хвіст та зробила легкий макіяж. Фіма показався у темному вбранні й білій футболці.

Одружилися. Щасливі,

– коротко підписав світлину Константиновський.

Фіма Константиновський одружився / Фото з інстаграму телеведучого

Привітати пару можна, долучившись до збору коштів на допомогу українським військовим. Фіма Константиновський закріпив посилання на банку, де збирають на РЕБ для 1 ТР 92 ОШБр.

Особисте життя Фіми Константиновського