Зірка "Ліги сміху" Фіма Константиновський оголосив про заручини

Український гуморист та ведучий Фіма Константиновський потішив шанувальників звісткою про заручини зі своєю новою дівчиною Лізою. Він до того ж показав спільні рідкісні фото з коханою.

Відтак, стало відомо, яку обручку Юхим подарував нареченій. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Фіми Константиновського.

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Так, в інстаграм-сторіс ведучий розповів, що має новини для шанувальників. Після цього він опублікував фото зі своєю нареченою Лізою, де видно обручку дівчини.

Фіма Константиновський оголосив про заручини / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, у березні 2024 року Фіма Константиновський офіційно розлучився зі своєю колишньою дружиною Владою, з якою познайомився під час участі в КВК. Пара фактично припинила стосунки ще восени 2021 року

Що відомо про нові стосунки Фіми Константиновського