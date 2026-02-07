LAUD вразив виступом на Нацвідборі на Євробачення-2026: як його номер оцінили судді

Національний відбір на Євробачення-2026 – уже в етері. Сьогодні ввечері стане відомо, хто представлятиме Україну на 70-му пісенному конкурсі, який пройде у столиці Австрії – Відні.

LAUD вразив своїм номером та вокалом. Тож, можливо, буде одним із фаворитів глядачів, пише 24 Канал.

До речі Як проходить фінал Національного відбору на Євробачення-2026: текстова трансляція

Для Національного відбору на Євробачення-2026 LAUD представив пісню Lightkeeper. Цей трек – про кожного українців – охоронця світла для Європи та всього світу. Під час глядацького голосування артиста можна підтримати за номером 5 у застосунку Дія або надіславши СМС-повідомлення за номером 7576.

LAUD – Lightkeeper: дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч позитивно оцінила виступ LAUD, проте зауважила, що варто допрацювати вокальне аранжування. Костянтин Томільченко зізнався, що артист – його фаворит і вважає його виступ цілісним.

У цьому виступі було все. Відвертість, тому що LAUD співав про себе, і він як артист зміг до мене донести цю ідею. Простір, який був залучений, не відволікав від артиста, а доповнював його виступ. Це була атмосфера емпатії до артиста, тобто все зрослося,

– сказав хореограф-постановник.

А от Євген Філатов вважає, що LAUD не вистачає сміливості.

LAUD дуже добре співає, але я краще буду слухати цю пісню вдома. Дуже сильний вокаліст, але я не бачу артиста. Цікаво слухати, спостерігати – не настільки цікаво,

– зазначив Віталій Дроздов.

Хто такий LAUD?