Укр Рус
Show24 Музика LAUD вразив виступом на Нацвідборі на Євробачення-2026: як його номер оцінили судді
7 лютого, 20:55
2

LAUD вразив виступом на Нацвідборі на Євробачення-2026: як його номер оцінили судді

Марія Примич
Основні тези
  • LAUD виступив у Національному відборі на Євробачення-2026 з піснею Lightkeeper, яка присвячена українцям як охоронцям світла.
  • Виступ отримав змішані відгуки: позитивні відгуки від Злати Огнєвіч і Костянтина Томільченка, критику – від Віталія Дроздова.

Національний відбір на Євробачення-2026 – уже в етері. Сьогодні ввечері стане відомо, хто представлятиме Україну на 70-му пісенному конкурсі, який пройде у столиці Австрії – Відні.

LAUD вразив своїм номером та вокалом. Тож, можливо, буде одним із фаворитів глядачів, пише 24 Канал

До речі Як проходить фінал Національного відбору на Євробачення-2026: текстова трансляція

Для Національного відбору на Євробачення-2026 LAUD представив пісню Lightkeeper. Цей трек – про кожного українців – охоронця світла для Європи та всього світу. Під час глядацького голосування артиста можна підтримати за номером 5 у застосунку Дія або надіславши СМС-повідомлення за номером 7576.

LAUD –  Lightkeeper: дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч позитивно оцінила виступ LAUD, проте зауважила, що варто допрацювати вокальне аранжування. Костянтин Томільченко зізнався, що артист – його фаворит і вважає його виступ цілісним.

У цьому виступі було все. Відвертість, тому що LAUD співав про себе, і він як артист зміг до мене донести цю ідею. Простір, який був залучений, не відволікав від артиста, а доповнював його виступ. Це була атмосфера емпатії до артиста, тобто все зрослося, 
– сказав хореограф-постановник.

А от Євген Філатов вважає, що LAUD не вистачає сміливості.

LAUD дуже добре співає, але я краще буду слухати цю пісню вдома. Дуже сильний вокаліст, але я не бачу артиста. Цікаво слухати, спостерігати – не настільки цікаво, 
– зазначив Віталій Дроздов.

Хто такий LAUD?

  • Справжнє ім'я LAUD – Владислав Каращук. Він народився в Києві у сім'ї музикантів. Брав участь у дитячих вокальних конкурсах: "Крок до зірок", "Чорноморські ігри", "Слов'янський базар" тощо.

  • У 2016 році артист узяв участь у талант-шоу "Голос країни" і дійшов до фіналу. 

  • LAUD – учасник Національного відбору на Євробачення у 2018 і 2019 роках.