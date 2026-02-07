Українці обрали переможця: результати фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026

7 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2026. За право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі боролися 10 учасників, проте перемогу здобула LELÉKA.

Уже у травні LELÉKA відправиться до Відня. Вона виступить у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня з піснею Ridnym. Переможця Національного відбору на Євробачення-2026 обрали за результатами голосування журі та глядачів, пише 24 Канал.

Результати голосування у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2026

Як проголосували журі?

Valeriya Force – 4

– 4 MOLODI – 2

– 2 Monokate – 6

– 6 The Elliens – 1

– 1 LAUD – 9

– 9 LELÉKA – 10

– 10 Mr. Vel – 7

– 7 KHAYAT – 5

– 5 Jerry Heil – 8

– 8 "ЩукаРиба" – 3

Як проголосували глядачі?

Valeriya Force – 2

– 2 MOLODI – 4

– 4 Monokate – 3

– 3 The Elliens – 5

– 5 LAUD – 9

– 9 LELÉKA – 10

– 10 Mr. Vel – 6

– 6 KHAYAT – 7

– 7 Jerry Heil – 8

– 8 "ЩукаРиба" – 1

Загальна кількість балів

Valeriya Force – 6

– 6 MOLODI – 6

– 6 Monokate – 9

– 9 The Elliens – 6

– 6 LAUD – 18

– 18 LELÉKA – 20

– 20 Mr. Vel – 13

13 KHAYAT – 12

– 12 Jerry Heil – 16

– 16 "ЩукаРиба" – 4

Результати голосування / Скриншот з відео

Нацвідбір на Євробачення-2026: головне