7 лютого, 22:26
2

Українці обрали переможця: результати фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026

Марія Примич
Основні тези
  • LELÉKA перемогла у Національному відборі на Євробачення-2026 і виступить у другому півфіналі у Відні з піснею Ridnym.
  • LELÉKA отримала 20 балів, випередивши LAUD (18 балів) та Jerry Heil (16 балів) за результатами голосування журі та глядачів.

7 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2026. За право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі боролися 10 учасників, проте перемогу здобула LELÉKA.

Уже у травні LELÉKA відправиться до Відня. Вона виступить у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня з піснею Ridnym. Переможця Національного відбору на Євробачення-2026 обрали за результатами голосування журі та глядачів, пише 24 Канал

Результати голосування у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2026

  • Valeriya Force 4
  • MOLODI 2
  • Monokate – 6
  • The Elliens – 1
  • LAUD – 9
  • LELÉKA – 10
  • Mr. Vel – 7
  • KHAYAT – 5
  • Jerry Heil – 8
  • "ЩукаРиба" 3
  • Valeriya Force – 2
  • MOLODI – 4
  • Monokate – 3
  • The Elliens – 5
  • LAUD – 9
  • LELÉKA – 10
  • Mr. Vel – 6
  • KHAYAT – 7
  • Jerry Heil – 8
  • "ЩукаРиба" – 1
  • Valeriya Force – 6
  • MOLODI – 6
  • Monokate – 9
  • The Elliens – 6
  • LAUD – 18
  • LELÉKA – 20
  • Mr. Vel – 13
  • KHAYAT – 12
  • Jerry Heil – 16
  • "ЩукаРиба" – 4

Результати голосування / Скриншот з відео

Нацвідбір на Євробачення-2026: головне

  • О 18-00 стартувало передшоу, ведучою якого вже традиційно стала Анна Тульєва, а трансляція фіналу Національгого відбору на Євробачення-2026 розпочалася о 19:00 на платформах Суспільного Мовлення.

  • Пісенний конкурс пройшов у форматі телевізійного концерту. Уперше ведучою стала Леся Нікітюк. Вона приєдналася до Тімура Мірошниченка, який вже багато років веде Нацвідбір.

  • Музичною продюсеркою цього року стала Джамала, а виступи учасників оцінювали Руслана, Злата Огнєвіч, Євген Філатов, Віталій Дроздов та Костянтин Томільченко.