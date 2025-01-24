Величезна прірва, – фіналіст Нацвідбору про те, чи повернуться в Україну Потап, Винник та MARUV

Фіналіст Нацвідбору-2025 KHAYAT висловився про артистів-втікачів. Він відповів, чи спілкується з MARUV та як ставиться до можливого повернення таких "зірок" в Україну.

KHAYAT та MARUV, яка зараз мовчить про війну, брали участь у Нацвідборі у 2019 році. Тоді вони спілкувалися кілька разів. Та зараз KHAYAT наголошує, що за кожен вибір людина повинна нести наслідки. Про це артист висловився в інтерв'ю "РБК-Україна", пише 24 Канал.

Дивіться також Назвали одна одну "україночками": зрадниці Повалій і Успенська шокували цинічною заявою

Фіналіст Нацвідбору-2025 додав, що після вибору, який зробила MARUV, йому не залишилося нічого іншого, як викреслити її зі свого життя. На думку KHAYAT, у цієї співачки, а також Потапа й Олега Винника – різні ситуації. Але жодному з цих "зірок" навряд чи вдасться повернутися в український шоубізнес.

Їхні ситуації дійсно різні. Але мені здається, що це повернення неможливе. Бо є прірва – між артистами й людьми, які залишилися тут, та тими, хто не тут. Ця прірва настільки величезна і вона розширюється кожного дня,

– підкреслив KHAYAT.

Співак додав, що артисти-втікачі не зможуть повернутися в Україну та жити так, ніби нічого не відбувалося. Адже між ними та слухачами виникне комунікаційний дисонанс. На думку KHAYAT, тут гратиме роль не просто бажання, а й звичайне людське сприйняття.

Де зараз Потап

Тим часом репер Олексій Потапенко намагається відродити свою кар'єру. Він повертається на сцену з новим іменем Slavic Balagan. Зараз артист намагається працювати на західну аудиторію, тому спілкується лише англійською.