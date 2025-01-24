Ролик з артистками, які підтримують путінський режим, Доротюк опублікувала у своєму телеграм-каналі, передає 24 Канал. У коментарях люди обурилися такою поведінкою запроданок.

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На відео Успенська і Повалій стоять на сцені, обіймаються та звертаються до російської публіки у залі. Вони називають одна одну "україночками" в Росії, а Таїсія до того ж каже, що це "найкраща країна у світі",

Ми з тобою співвітчизниці, які знайшли свій берег в Росії, яку полюбили так, як свою рідну Батьківщину. І рідніше нічого не може бути,

– заявила Любов Успенська зі сцени.

Ймовірно, це кадри з нещодавнього ювілейного концерту Таїсії Повалій, на якому виступали й інші російські артисти-путіністи: Стас Михайлов, Михайло Шуфутинський, Ігор Ніколаєв, Олександр Маршал.

Таїсія Повалій і Любов Успенська зрадили Україну

Варто зазначити, що обидві співачки родом з України. Однак вони вже давно обрали Росію, де зараз продовжують жити й будувати свою кар'єру, підтримуючи війну та Володимира Путіна.

Таїсія Повалій народилася в селі Шамраївка, що на Київщині. Співачка отримала російський паспорт та не соромиться активно підтримувати війну проти України. Минуло року Володимир Зеленський підписав указ, увівши в дію рішення РНБО про позбавлення зрадників державних нагород, зокрема й Повалій.

Любов Успенська родом з Києва, але вже багато років мешкає у Москві. Вона також відкрито підтримує збройну агресію Росії проти України та перебуває під санкціями РНБО.