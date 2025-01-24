KHAYAT и MARUV, которая сейчас молчит о войне, участвовали в Нацотборе в 2019 году. Тогда они общались несколько раз. И сейчас KHAYAT отмечает, что за каждый выбор человек должен нести последствия. Об этом артист высказался в интервью "РБК-Украина", пишет 24 Канал.

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Финалист Нацотбора-2025 добавил, что после выбора, который сделала MARUV, ему не осталось ничего другого, как вычеркнуть ее из своей жизни. По мнению KHAYAT, у этой певицы, а также Потапа и Олега Винника – разные ситуации. Но ни одному из этих "звезд" вряд ли удастся вернуться в украинский шоубизнес.

Их ситуации действительно разные. Но мне кажется, что это возвращение невозможно. Потому что есть пропасть – между артистами и людьми, которые остались здесь, и теми, кто не здесь. Эта пропасть настолько огромна и она расширяется каждый день,

– подчеркнул KHAYAT.

Певец добавил, что артисты-беглецы не смогут вернуться в Украину и жить так, будто ничего не происходило. Ведь между ними и слушателями возникнет коммуникационный диссонанс. По мнению KHAYAT, здесь будет играть роль не просто желание, но и обычное человеческое восприятие.

Где сейчас Потап

Тем временем рэпер Алексей Потапенко пытается возродить свою карьеру. Он возвращается на сцену с новым именем Slavic Balagan. Сейчас артист пытается работать на западную аудиторию, поэтому общается только на английском.