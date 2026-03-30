FIЇNKA розкритикували через переспів хіта Гіги: співачка не стримала емоцій

28 березня у київському Палаці спорту відбувся концерт пам'яті Степана Гіги. Відомі українські артисти переспівати його легендарні пісні, серед запрошених гостей була FIЇNKA.

FIЇNKA представила оновлену версію хіта "Я поклав своє кохання на вівтар", однак вона сподобалася не всім слухачам. Співачка відреагувала на критику на своїй сторінці в інстаграмі.

Не пропустіть Степану Гізі можуть присвоїти звання "Герой України": петиція набрала необхідні голоси

Один із користувачів написав FIЇNKA в інстаграмі, що вона "спотворила" пісню Степана Гіги, а також назвав "жабою". Артистка поділилась, що отримує багато таких коментарів.

Я, чесно, вже настільки задовбалась, що такі тупорилі люди дозволяють собі все, що завгодно, в цьому інтернеті безкарно. Коли то вже, бляха, буде каратися законом, як в багатьох країнах? Є такі дні, що особливо дістають ті "моралісти", які всі мої дії в інтернеті, поза його межами прикривають своїми "надворі війна, а вона собі таке дозволяє",

– обурилася FIЇNKA.

Співачка також звернулась до людей, які вважають її танці під композицію Гіги "недоречними". FIЇNKA запропонувала їм подивитися оригінальну постановку.

Відповідь FIЇNKA на критику / Скриншоти з інстаграму

FIЇNKA переспівала "Я поклав своє кохання на вівтар": дивіться відео онлайн

Зазначимо, що на сцені Палацу спорту також виступили Артем Пивоваров, Олена Тополя, Нікіта Кисельов, Роман Скорпіон та інші. Лайнап артистів оголошували на сторінці Степана Гіги в інстаграмі.

Що відомо про смерть Степана Гіги?