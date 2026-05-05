Зірку не впізнати: Гайді Клум шокувала образом живої скульптури на Met Gala 2026

Темою цьогорічного Met Gala звучала так: "Мода – це мистецтво". Тож цього року знаменитості дивували своїм баченням. Образи відсилали до живопису, фільмів та скульптур.

Чи не найбільше обговорень спровокував образ Гайді Клум. Вона вразила перевтіленням у справжню скульптуру. Про це пише Variety.

Німецька супермодель надихнулась скульптурою Рафаеля Монті 1847 року – "Завуальована весталка", що вирізьблена з білого мармуру.

Над створенням образу Гайді Клум працював американський візажист Майк Маріно, якого тричі номінували на Оскар в категорії "Найкращий грим і зачіска". Він перевтілив модель в образ скульптури з допомогою латексу, спандексу та тканини.

Гайді Клум змінилася до невпізнання: вона пофарбувала у сірий колір руки, обличчя і навіть зуби. А в очі вставила сірі лінзи.

Кожна складка, кожен обрис, кожна деталь були ретельно продумані, щоб передати силу й м'якість у спосіб, який здається майже неможливим. Унікальний дизайн, який не просто прикрашає тіло, а перетворює його на справжнє мистецтво,

– поділилась Гайді Клум на своїй сторінці в інстаграмі.

Що відомо про Met Gala 2026?

У Нью-Йорку, у кожен перший понеділок травня, щороку проходить Met Gala. Це традиційний бал Інституту костюма музею Метрополітен. Цьогоріч тема балу: "Мода – це мистецтво".

Організатори пропонували поглянути на тіло як художники дивляться на чисте полотно. Кожна зірка ділилась, як бачить та інтерпретує мистецтво.

Анна Вінтур щороку є кураторкою заходу. Разом з нею цього разу захід проводили Бейонсе, Ніколь Кідман та Вінус Вільямс. До слова, це перша за 10 років поява Бейонсе на балу.