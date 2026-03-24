В Україні чи за кордоном: де зараз співачка Гайтана, яка нещодавно втратила батька

Сьогодні, 24 березня, співачці Гайтані виповнилось 47 років. Тривалий час вона була поза сценою, однак відносно нещодавно повернулась з новими треками.

У дитинстві артистка жила в Конго, та потім переїхала з мамою до України. Навчалась у музичній школі, вищу освіту здобувала на економічному факультеті. Гайтана також обожнювала спорт, адже навіть має статус кандидата у майстри спорту з настільного тенісу. 24 Канал розповість, що відомо про кар'єру виконавиці, чому вона пішла зі сцени і де проживає зараз.

Як Гайтана стала популярною?

Перші серйозні кроки у сфері музики почала робити ще у 90-х роках. Артистка була учасницею багатьох конкурсів і фестивалів, а згодом виступала у складі ансамблю "Альтана". Згодом її голос можна було почути на бек-вокалі популярних зірок: Ірини Білик, зрадниць Таїсії Повалій та Ані Лорак, Миколи Караченцева та Олександра Малініна.

Гайтана у підлітковому віці / Фото з інстаграму співачки

На початку 2000-х років розпочалась співпраця з Lavina Music. Тоді розпочалась робота над альбомами, а у 2007 році вийшов хіт під назвою "Шаленій".

Співачка у 2012 році вирушила до сонячного Баку, щоб представити нашу країну на конкурсі. Вона виступала з треком Be My Guest, який спричинив скандал. У пісні нібито помітили ознаки плагіату, адже глядачам вона була схожа на інші композиції: Сlocks – Coldplay When Love Takes Over – Kelly Rowland feat. David Guetta.

Гайтану також "звинуватили" і в тому, що її виступ нецікавий, тому публіка віддала артистці 65 балів і 15 місце.

У 2012 році, коли Україна приймала футбольний чемпіонат "Євро-2012", зірка підготувала гімн до футбольного чемпіонату під назвою "Viva, Європа!".

Чому Гайтана зникла зі сцени?

Пізніше співачка розірвала контракт із Lavina Music, заявивши, що є "капітаном свого корабля". Тоді артистка вирішила взяти творчу паузу, але ще випустила кліп у 2016 році.

Гайтана офіційно заявила, що йде зі сфери шоубізнесу, щоб присвятити себе родині. Однак з того моменту минуло 7 років і співачка здивувала гучним поверненням. У квітні 2024 вона презентувала новий альбом "Сонце в тобі", куди увійшли 10 пісень виконавиці, випущених після 2014 року.

Особисте життя

Відомо, що ше раніше співачка була у стосунках зі своїм продюсером Едуардом Клімом, але у 2015 році пара розлучилась.

Гайтана та Едуард Клім / Фото видання viva.ua

Згодом стало відомо, що Гайтана таємно вийшла заміж за саунд-продюсера Олександра Смарта. У 2017 році народилась донька Ніколь.

Чоловік Гайтани з донькою / Фото з інстаграму зірки

Де зараз Гайтана?

Як відомо, виконавиця проживає не в Україні, а за кордоном. Вона часто публікує у соцмережах свої виступи з різних країни. А от в інформації облікового запису в інстаграмі вказано, що він розташований у Швейцарії. Ймовірно, зірка проживає саме у цій країні.

Де зараз Гайтана / Скриншот з інстаграму

Не так давно артистка представила нові пісні. Вона продовжує експериментувати з образами та стилем, мабуть, шукаючи щось нове та унікальне. У вересні 2025 року зірка повідомила, що її батько помер у віці 69 років. Що стало причиною смерті – невідомо.