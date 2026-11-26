Музична менеджерка Юлія Мантикора публічно звинуватила гітариста гурту Spokusy та артдиректора київського клубу "Теплий ламповий" Ігоря Черепанова в сексуальних домаганнях до неповнолітніх дівчат. У мережу потрапили скриншоти листувань музиканта з дівчатами, а самі потерпілі стверджують, що він торкався їх без дозволу.

Гучний скандал розгорівся одразу після того, як колектив увійшов до лонглиста Національного відбору на Євробачення-2027. Деталі інциденту та розповіді дівчат опублікувало видання Суспільне Культура.

Так, авторка творчих проєктів та фронтвумен гурту "Розлючений клітор" оприлюднила відеозвернення, у якому закликала звернути увагу на поведінку артиста перед його виходом на велику сцену. Вона надала журналістам докази того, як чоловік спілкувався з підлітками зі свого особистого акаунту та робочої сторінки закладу "Теплий ламповий".

На опублікованих кадрах видно, що музикант відкрито коментував фігуру дівчат, запитував про їхній вік та давав поради інтимного характеру, запевняючи, що від цього залежить дівоче щастя.

Листування гітариста гурту Spokusy з дівчатами / Скриншоти з мережі

Сам Ігор Черепанов усі звинувачення категорично відкидає і називає їх наклепом. У коментарі журналістам він заявив, що має чітку позицію щодо неповнолітніх.

Міг написати в приватні повідомлення якісь дурниці в жартівливій формі, не розуміючи віку, але ні про які зустрічі не йшлося,

– запевнив гітарист.

Однак після розголосу до редакції Суспільне Культура звернулися дівчата, які поділилися власним досвідом спілкування з артдиректором. Одна з них на умовах анонімності розповіла, що в 14–16 років часто бувала в клубі, де чоловік дозволяв собі торкатися її сідниць, талії та грудей.

За словами потерпілої, артист відкрито робив їй компліменти та пригощав алкоголем тих, до кого виявляв симпатію. Вона стверджує, що бармен знав про її справжній вік, але все одно наливав спиртне.

Свою історію підтвердила ще одна дівчина на ім'я Даріна. Коли їй було 17 років, музикант запропонував створити арт для його тодішнього гурту Aghiazma.

Після зустрічі в клубі він запросив її до бару на Арсенальній і купив пиво. Під час вечірньої прогулянки біля парку Вічної Слави чоловік хотів цілуватися, проте дівчина йому відмовила.

Даріна розповіла про зустріч з Ігорем Черепановим / Скриншоти з інстаграму

Додамо, що раніше в неприпустимій поведінці звинуватили саксофоніста Андрія Бармалія та режисера Павла Ступака.