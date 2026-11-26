Громкий скандал разгорелся сразу после того, как коллектив вошел в лонглист Национального отбора на Евровидение-2027. Подробности инцидента и рассказы девушек опубликовало издание Суспильне Культура.

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Так, автор творческих проектов и фронтвумен группы "Розлючений клітор" обнародовала видеообращение, в котором призвала обратить внимание на поведение артиста перед его выходом на большую сцену. Она предоставила журналистам доказательства того, как мужчина общался с подростками со своего личного аккаунта и рабочей страницы заведения "Теплый ламповый".

На опубликованных кадрах видно, что музыкант открыто комментировал фигуры девушек, спрашивал об их возрасте и давал советы интимного характера, уверяя, что от этого зависит девичье счастье.

Переписка гитариста группы Spokusy с девушками / Скриншоты из сети

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Сам Игорь Черепанов все обвинения категорически отвергает и называет их клеветой. В комментарии журналистам он заявил, что имеет четкую позицию в отношении несовершеннолетних.

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Мог написать в личные сообщения какую-то ерунду в шуточной форме, не зная их возраста, но ни о каких встречах речи не шло– заверил гитарист.

Однако после того, как об этом стало известно, в редакцию Суспильне Культура обратились девушки, которые поделились собственным опытом общения с арт-директором. Одна из них на условиях анонимности рассказала, что в 14–16 лет часто бывала в клубе, где мужчина позволял себе прикасаться к ее ягодицам, талии и груди.

По словам потерпевшей, артист открыто делал ей комплименты и угощал алкоголем тех, к кому проявлял симпатию. Она утверждает, что бармен знал о ее настоящем возрасте, но все равно наливал спиртное.

Свою историю подтвердила еще одна девушка по имени Дарина. Когда ей было 17 лет, музыкант предложил создать арт для его тогдашней группы Aghiazma.

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После встречи в клубе он пригласил ее в бар на Арсенальной и купил пиво. Во время вечерней прогулки возле парка Вечной Славы мужчина хотел целоваться, однако девушка ему отказала.

Дарина рассказала о встрече с Игорем Черепановым / Скриншоты из инстаграма

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Добавим, что ранее в недопустимом поведении обвинили саксофониста Андрея Бармалия и режиссера Павла Ступака.