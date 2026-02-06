Голлі Беррі оголосила про заручини з бойфрендом і показала масивну обручку

Відома акторка Голлі Беррі повідомила про важливі зміни в особистому житті. Зірка зізналась, що виходить заміж за музиканта Вана Ганта.

Про це акторка розповіла у розмові з Джиммі Феллоном на The Tonight Show. Голлі Беррі зізналась, що навколо її заручин ходило чимало чуток.

Фани Голлі Беррі вважали, що акторці справді зробили пропозицію, але вона відповіла відмовою. Зірка вперше прокоментувала плітки й зізналась, що насправді погодилась.

Я вже зустрічаюсь з Ваном майже шість років. Що ж, існує певна плутанина щодо того, що він пропонував мені одружитися, а я сказала "ні". Це не так. Я не говорила "ні". Ми просто не призначили дати,

– розповіла Голлі Беррі.

Також акторка продемонструвала заручальну обручку. Це масивна золота каблучка з геометричними деталями та великим діамантом посередині.

Голлі Беррі виходить заміж: дивіться відео

Зазначимо, Ван Гант зізнався, що освідчився Голлі Беррі, ще влітку 2025 року, пише TODAY. Тоді пара сказала, що весілля наразі відкладене – і кожен сприйняв ці слова по-своєму.



Голлі Беррі та Ван Гант / Фото з інстаграму акторки

Що відомо про особисте життя Голлі Беррі?

Голлівудська зірка вже кілька разів була заміжня. У 1993 вона вийшла заміж за бейсболіста Девіда Джастіса. Через 5 років пара розлучилась. У 2001 – 2005 Голлі Беррі була у шлюбі з музикантом Еріком Бене.

Також у неї були стосунки з фотомоделлю Гебрієлом Обрі, у пари народилась донька. У 2013 Голлі вийшла заміж за актора Олів'є Мартінеса, у шлюбі народився син. Та через 3 роки подружжя розпалося.

Уже близько 6 років Голлі Беррі зустрічається з музикантом Ваном Гантом. Про їхній роман стало відомо навесні 2021 року.