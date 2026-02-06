Об этом актриса рассказала в разговоре с Джимми Фэллоном на The Tonight Show. Холли Берри призналась, что вокруг ее помолвки ходило немало слухов.

Фаны Холли Берри считали, что актрисе действительно сделали предложение, но она ответила отказом. Звезда впервые прокомментировала сплетни и призналась, что на самом деле согласилась.

Я уже встречаюсь с Ваном почти шесть лет. Что ж, существует определенная путаница относительно того, что он предлагал мне жениться, а я сказала "нет". Это не так. Я не говорила "нет". Мы просто не назначили даты,

– рассказала Холли Берри.

Также актриса продемонстрировала обручальное кольцо. Это массивное золотое кольцо с геометрическими деталями и большим бриллиантом посередине.

Холли Берри выходит замуж: смотрите видео

Отметим, Ван Хант признался, что сделал Холли Берри предложение, еще летом 2025 года, пишет TODAY. Тогда пара сказала, что свадьба пока отложена – и каждый воспринял эти слова по-своему.



Холли Берри и Ван Хант / Фото из инстаграма актрисы

Что известно о личной жизни Холли Берри?

Голливудская звезда уже несколько раз была замужем. В 1993 она вышла замуж за бейсболиста Дэвида Джастиса. Через 5 лет пара развелась. В 2001 – 2005 Холли Берри была в браке с музыкантом Эриком Бене.

Также у нее были отношения с фотомоделью Гэбриелом Обри, у пары родилась дочь. В 2013 Холли вышла замуж за актера Оливье Мартинеса, в браке родился сын. Но через 3 года супруги распались.

Уже около 6 лет Холли Берри встречается с музыкантом Ваном Хантом. Об их романе стало известно весной 2021 года.