З нагоди прем'єри акторка з'явилася на публіці в ніжному, але водночас сміливому образі, який одразу привернув увагу. Про це зазначило видання Women's Wear Daily.

Марго Роббі одягнула сукню А-подібного силует: верх облягає тіло, а спідниця м'яко розширюється донизу й завершується довгим шлейфом. Вона виконана з напівпрозорої тілесної тканини, що сторює ефект "другої шкіри".

Талію акторки підкреслив корсет із вертикальними лініями, які візуально подовжують силует.

Головним декоративним акцентом стали зелено-золоті елементи, схожі на переплетені мотузки або рослинні ліани. Вони симетрично прикрашають ліф, плечі та лінію стегон і плавно спускаються вниз по сукні. Сукню також прикрашають вишивка та пір'я.

Вбрання стоврила турецька дизайнерка Ділара Фіндікоглу.

Завершували образ масивний чокер з ассирійською брошкою у вигляді лева від французького ювелірного дому Boucheron, лаконычны сережки від Jessica McCormack і взуття в тон до сукні.

Що відомо про фільм "Буремний перевал"?