З нагоди прем'єри акторка з'явилася на публіці в ніжному, але водночас сміливому образі, який одразу привернув увагу. Про це зазначило видання Women's Wear Daily.
Марго Роббі одягнула сукню А-подібного силует: верх облягає тіло, а спідниця м'яко розширюється донизу й завершується довгим шлейфом. Вона виконана з напівпрозорої тілесної тканини, що сторює ефект "другої шкіри".
Талію акторки підкреслив корсет із вертикальними лініями, які візуально подовжують силует.
Головним декоративним акцентом стали зелено-золоті елементи, схожі на переплетені мотузки або рослинні ліани. Вони симетрично прикрашають ліф, плечі та лінію стегон і плавно спускаються вниз по сукні. Сукню також прикрашають вишивка та пір'я.
Вбрання стоврила турецька дизайнерка Ділара Фіндікоглу.
Завершували образ масивний чокер з ассирійською брошкою у вигляді лева від французького ювелірного дому Boucheron, лаконычны сережки від Jessica McCormack і взуття в тон до сукні.
Що відомо про фільм "Буремний перевал"?
- Це екранізація культового роману Емілі Бронте, який зняла режисерка Емеральд Феннелл. Вона раніше працювала над стрічкою "Солтберн", який стала дуже популярною серед глядачів.
- Разом із Марго Роббі у "Буремному перевалі" знявся Джейкоб Елорді – він втілив образ Гіткліфа. Фільм розповідає про складні, пристрасні та драматичні стосунки головних героїв.
- В український прокат стрічка вийде 12 лютого, напередодні Дня святого Валентина.