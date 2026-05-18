Через скандал з балами Україні й Румунії на Євробаченні: глава мовника Молдови подав у відставку

Після фіналу Євробачення-2026 у Відні в Молдові спалахнув скандал. Причиною стали розбіжності між оцінками журі та телеглядачів, особливо щодо Румунії та України, що викликало обурення у соцмережах.

На тлі цього у відставку подав генеральний директор суспільного мовника Teleradio-Moldova (TRM) Влад Цуркану. Він оголосив про рішення 18 травня – через два дні після фіналу конкурсу, як написали на сайті M1 Moldova.

Вас також може зацікавити Satoshi з Молдови заговорив українською і розповів про дружбу з Jerry Heil

Цуркану визнав, що як керівник несе відповідальність за ситуацію, навіть якщо сам не втручався у роботу журі.

Я уникав будь-яких вказівок членам журі. Але те, що сталося, є нетиповою ситуацією. На мою думку, журі не врахувало чутливість відносин між Молдовою, Румунією та Україною,

– пояснив голова суспільного мовника у Молдові.

Влад Цуркану наголосив, що його рішення про відставку має показати повагу до партнерських відносин із сусідніми країнами. Якщо його відставку затвердять, разом із ним можуть піти й заступники керівника TRM.

Голова суспільного мовника у Молдові додав, що не хоче, аби скандал зашкодив роботі компанії, яка має важливі проєкти для розвитку медіа.

У самій TRM заявили, що журі діяло незалежно, а процес голосування був прозорим і навіть контролювався нотаріусом. Також там підкреслили, що результати голосування не відображають позицію мовника.

Чому виник скандал?

Після оголошення результатів Євробачення-2026 у соцмережах почали активно обговорювати голосування молдовського журі. Людей найбільше обурило те, що оцінки журі сильно відрізнялися від вибору глядачів. Наприклад, журі віддало 12 балів Польщі, тоді як телеглядачі найбільше підтримали Румунію – вона отримала 12 балів від публіки. Молдовське журі дало 3 бали представнику Румунії. Україні журі не дало жодного бала, хоча глядачі поставили 10.

Речниця Молдови Маргарита Друца зізналася, що була шокована результатами і думала не виходити в ефір, щоб оголошувати бали.

До ситуації долучився і міністр культури Молдови Крістіан Жардан. Він заявив, що чекає офіційних пояснень від організаторів.

Одна з членкинь журі, Вікторія Кушнір, зазначила, що оцінювання відбувалося не під час фінального виступу, а ще на етапі репетицій, що вплинуло на оцінки.