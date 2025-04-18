Скандальні та запальні: якими були головні холостяки країни у найромантичнішому шоу

Відносно нещодавно завершився 13-й сезон "Холосятка", як уже стало відомо про 14 головного холостяка країни – Тараса Цимбалюка. Організатори шоу запевнили, що сотні жінок просили про те, щоб саме цей актор став героєм проєкту.

У зв'язку з такою романтичною подією, пропонуємо пригадати, як виглядали холостяки минулих сезонів і чим вони займаються сьогодні, пише Show 24.

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1 сезон – Максим Чмерковський

Хореограф появився на українських телеекранах у шоу "Холостяк" у 2011 році. Тоді його обраницею стала Олександра Шульгіна, однак роман протривав лише декілька місяців, бо Максим повернувся до Америки.

У 2016 році чоловік позбавився статусу холостяка й відгуляв весілля з австралійською танцівницею Петою Маргатройд. Пара уже виховує двох хлопчиків, а нещодавно народився третій синочок, якого назвали – Мілан Максим Чмерковський.

Який мав вигляд Чмерковський на "Холостяку" та зараз / Фото з інстаграму хореографа

2 сезон – Френсіс Метью

У 2012 році нащадок царської династії Романових, фотограф Френсіс Метью, підкорив українські серця. У фіналі шоу чоловік обрав Олену Ряснову, заради якої переїхав до України. Однак у стосунках пара пробула всього лиш пів року.

Сьогодні Метью працює персональним тренером і нутриціологом, а от особисте життя тримає в секреті за сімома замками.

Який мав вигляд Метью на "Холостяку" та зараз / Фото з інстаграму чоловіка

3 сезон – Андрій Іскорнєв

Цей сезон став чи не одним із найскандальніших за всю історію проєкту. У фіналі пластичний хірург обрав Аню Козир, однак згодом стало відомо, що інша учасниця, Яна Станішевська, завагітніла від холостяка. На жаль, дівчина втратила дитину.

Згодом Андрій закрутив роман з Іриною Скориковою, яка теж брала участь у шоу. Однак стосунки між ними протривали лиш рік. Відомо, що зараз хірург проживає у штаті Каліфорнія без другої половинки.

Який мав вигляд Іскорнєв на "Холостяку" та зараз / Фото з інстаграму хірурга

4 сезон – Костянтин Євтушенко

Цей герой здивував усю українську публіку, адже на проєкті він не поцілував жодну дівчину, а згодом виявилось, що за межами шоу в нього є наречена. Хоч у фіналі він обрав Анну Селюкову, але стосунки будувати з нею не планував.

У 2014 році він одружився з олімпійською чемпіонкою Наталією Добринською. Пара виховує двох синів й одну доньку.

Який мав вигляд Євтушенко на "Холостяку" та зараз / Фото з інстаграму чоловіка

5 сезон – Сергій Мельник

Футболіст на шоу дуже сподобався аудиторії своєю добротою та відвертістю. Обраницею стала Марина Кліщук, але стосунки протривали лиш пів року.

Згодом чоловік взяв участь у танцювальному шоу "Танці із зірками". Сергій намагався підкорити серце партнерки Анни Різатдінової, але стосунки залишились на рівні дружби. Наразі серце футболіста залишається вільним.

Який мав вигляд Мельник на "Холостяку" та зараз / Фото з інстаграму футболіста

6 сезон – Іраклі Макацарія

Грузин став фаворитом багатьох жінок країни. У фіналі шоу Іраклі обрав Олену Лесик, але пара змогла пробути разом лишень 9 місяців. Ініціаторкою розставання була Олена.

Однак у 2021 році Макацарія гучно заявив, що знайшов кохання усього свого життя. Обраницею стала грузинка Ліза Чичуа. Різниця у віці між закоханими складає 17 років. У 2022 році вони відгуляли весілля, а через рік народився син Георгій. У січні цього року подружжя вдруге стало батьками. У пари народилась донечка, яку назвали Ніною.

Який мав вигляд Макацарія на "Холостяку" та зараз / Фото з інстаграму чоловіка

7 сезон – Дмитро Черкасов

Плавець у телешоу зробив вибір на користь Ліди Немченко, однак стосунки не склались. У 2017 році чоловік познайомився зі своєю майбутньою дружиною Олександрою, яка виховувала зовсім маленького сина. Через рік після весілля у них народилась спільна дитина – син Марк. Пізніше жінка знову завагітніла, але у неї стався викидень на шостому тижні. Ця подія ледь не призвела до розлучення пари.

Сім'я навіть брала участь у проєкті "Супермама", де поділилась своїм особистим життям.

Який мав вигляд Черкасов на "Холостяку" та зараз / Фото з інстаграму спортсмена

8 сезон – Рожден Анусі

Про цього героя шоу відомо досить мало. У проєкті обраницею стала Іванна Гончарук, але пара не змогла побудувати міцні стосунки.

Співак не ділиться інформацією ні про особисте життя, ні про буденне.

Який мав вигляд Рожден на "Холостяку" та зараз / Фото з відкритих джерел

9 сезон – Нікіта Добринін

Телеведучий став єдиним холостяком, який одружився з дівчиною із проєкту. Після закінчення шоу Нікіта та Даша Квіткова одружились. Згодом у пари народився син Лев. Але минулого року пара офіційно розлучилась.

Який мав вигляд Добринін на "Холостяку" та зараз / Фото з інстаграму телеведучого

10 сезон – Максим Михайлюк

У 2010 році Михайлюк став наступним головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк". У проєкті перемогла Даша Ульянова, з якою Макс спробував побудувати взаємини вже поза камерами. Згодом чоловік зізнався, що до фіналу в нього був інтим з іншою учасницею, а Даша цього пробачити не змогла.

Пілоту все ж вдалось знайти другу половинку. Нею стала модель Даша Хлистун, яка вже народила доньку Аріану та сина Димитрія. Ймовірно, пара зараз проживає в Канаді.

Який мав вигляд Михайлюк на "Холостяку" та зараз / Фото з інстаграму пілота

11 сезон – Михайло Заливако

Бізнесмен у романтичному проєкті обрав Анну Богдан, з якою будував стосунки після шоу. Пара навіть за короткий проміжок часу з'їхалась. Під час повномасштабної війни молоді люди оголосили про закінчення їхніх стосунків. Що стало причиною такого рішення – невідомо.

Який мав вигляд Заливако на "Холостяку" та зараз / Фото з інстаграму підприємця

12 сезон – Алекс Топольський

Бізнесмен на фіналі шоу вирішив подарувати обручку 24-річній фотомоделі Катерині Лозовицькій. Пара пробувала побудувати стосунки, але нічого не вийшло. До початку повномасштабного вторгнення вони розійшлись. Сам Алекс перебуває за кордоном.

Який мав вигляд Топольський на "Холостяку" та зараз / Фото з інстаграму бізнесмена

13 сезон – Олександр Терен

Військовий, який втратив кінцівки на війні, прийшов на проєкт, щоб знайти своє кохання. У фіналі шоу Олександр обрав Інну Бєлєнь й всі думали, що нарешті обоє з пари будуть щасливими у стосунках. Однак і цей союз не виявився успішним. У лютому цього року стало відомо, що Інна та Олександр розійшлись.

Який мав вигляд Терен на "Холостяку" та зараз / Фото з інстаграму

Телеканал "СТБ" пообіцяв, що 14 сезон найромантичнішого шоу країни вийде вже восени. Усіх охочих закликають заповнити анкету на участь.