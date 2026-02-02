Нові рекорди та емоційні промови: хто забрав головні нагороди премії Греммі-2026
- Кендрік Ламар переміг у п'яти номінаціях на Греммі-2026, ставши найбільш титулованим репером.
- Bad Bunny отримав нагороду за альбом року, що стало першим випадком для іспаномовної платівки.
У США відгриміла 68-ма церемонія нагородження премії Греммі. Альбом року здобув співак Bad Bunny, а серед інших тріумфаторів – Кендрік Ламар, Біллі Айліш та Леді Гага.
Академія звукозапису США оголосила переможців Греммі вночі 1 лютого та вручила нагороди у 95 категоріях. Про це повідомляє Associated Press.
Цікаво Перші скандали та прогнози на переможця: усе, що потрібно знати про цьогорічний Нацвідбір
Одним із тріумфаторів премії у 2026 році став репер Кендрік Ламар – він переміг у п'яти номінаціях, вказує Variety. Зокрема, за найкращу реп-пісню, найкращий реп-альбом і запис року. Так він став найбільш титулованим репером та обійшов рекорд Jay-Z.
У головних категоріях перемоги здобули й інші зірки. Співак Bad Bunny отримав статуетку за свій альбом – це вперше іспаномовна платівка отримала головний приз.
Біллі Айліш тріумфувала в категорії "Пісня року" за Wildflower, а Леді Гага отримала нагороди за хіт Abracadabra. Лола Янг перемогла за трек Messy.
Виступ Леді Гаги на Греммі-2026: дивіться відео онлайн
Церемонія найпрестижнішої премії також була доволі політизованою. Чимало переможців і гостей виголошували емоційні промови, а дехто прийшов зі значками "ICE out" ("Геть ICE").
Перш ніж подякувати Богові, я скажу: "Геть ICE!"
– сказав Bad Bunny на початку церемонії.
Виконавець говорив про імміграційну службу ICE, агенти якої на початку січня вбили двох людей. Агресивна міграційна політика Білого дому спричинила масові протести у великих містах.
Біллі Айліш також заявила, що усі повинні й надалі "боротися та виходити на протести".
Повний список переможців премії Греммі
Головні нагороди
Пісня року: Біллі Айліш – Wildflower
Рекорд року: Кендрік Ламар за участю SZA – Luther
Альбом року: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Найкращий новий артист: Олівія Дін
Поп та танцювальна музика
Найкращий сольний попвиступ: Леді Гага – Mayhem
Найкращий сольний попвиступ: Лола Янг – Messy
Найкращий виступ попдуету/гурту: Синтія Еріво та Аріана Гранде – Defying Gravity
Найкращий танцювальний/попзапис: Леді Гага – Abracadabra
Найкращий танцювальний/електронний запис: Tame Impala – End Of Summer
Найкращий танцювальний/електронний альбом: FKA Twigs – Eusexua
Найкращий традиційний попвокальний альбом: Laufey – A Matter Of Time
Латиноамериканська музика
Найкращий латиноамериканський попальбом: Natalia Lafourcade – Cancionera
Найкращий альбом міської музики: Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Рок і метал
Найкраще рок-виконання: Yungblud за участі Нуно Беттенкура, Френка Белло, Адама Вейкмана, II – Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning
Найкраща рок-пісня: Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be
Найкращий рок-альбом: Turnstile – Never Enough
Найкращий альбом альтернативної музики: The Cure – Songs Of A Lost World
Найкращий виступ у жанрі альтернативної музики: The Cure – Alone
Найкраще виконання металу: Turnstile – Birds
Реп
Найкраще реп-виконання: Clipse, Pusha T & Malice за участю Kendrick Lamar & Pharrell Williams – Chains & Whips
Найкраще мелодійне реп-виконання: Кендрік Ламар з SZA – Luther
Найкраща реп-пісня: Кендрік Ламар за участю Лефті Ганплея – TV Off
Найкращий реп-альбом: Кендрік Ламар – GNX
Кантрі
Найкращий сольний виступ у жанрі кантрі: Chris Stapleton – Bad As I Used To Be
Найкращий виступ кантрі-дуету/гурту: Shaboozey & Jelly Roll – Amen
Найкраща кантрі-пісня: Тайлер Чайлдерс – Bitin' List
Найкращий сучасний кантрі-альбом: Jelly Roll – Beautifully Broken
R&B та афробит
Найкраще виконання в стилі R&B: Kehlani – Folded
Найкраща пісня в стилі R&B: Kehlani – Folded
Найкращий R&B-альбом: Leon Thomas – Mutt
Найкраще виконання африканської музики: Тайла – Push 2 Start
Продюсування та написання пісень
Продюсер року, некласична музика: Cirkut (Lady Gaga, Rosé, Jade)
Автор пісень року, некласична музика: Емі Аллен (Розе, Дженні, Сабріна Карпентер)
Кіно та телебачення
Найкращий комедійний альбом: Nate Bargatze – Your Friend
Найкращий компіляційний саундтрек для візуальних медіа: Sinners – Various artists
Найкращий саундтрек до візуальних медіа (включаючи фільми та телебачення): Ludwig Göransson – Sinners
Найкращий саундтрек для відеоігор та інших інтерактивних медіа: Austin Wintory – Sword of the Sea
Найкраща пісня, написана для візуальних медіа: Huntr/x – Golden (з K-Pop Demon Hunters)
Найкращий аудіозапис: Dalai Lama – Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama
Найкращий музичний кліп: Doechii – Anxiety
Найкращий музичний фільм: John Williams – Music by John Williams
Джаз та класика
Найкращий джазовий вокальний альбом: Samara Joy – Portrait
Найкращий інструментальний джазовий альбом: Sullivan Fortner feat Peter Washington & Marcus Gilmore – Southern Nights
Найкращий альтернативний джазовий альбом: Nate Smith – Live-Action
Найкращий джазовий виступ: Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)
Найкращий альбом музичного театру: Buena Vista Social Club
Найкращий оперний запис: Intelligence – Kwamé Ryan, conductor (Houston Grand Opera; Gene Scheer)
Найкраще оркестрове виконання: Messiaen: Turangalîla-Symphonie – Andris Nelsons, conductor (Boston Symphony Orchestra