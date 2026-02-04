Український музикант вдруге не зміг потрапити на Греммі й назвав причину

Саундпродюсер та артист M1SHKA, який отримав Греммі за роботу над альбомом співачки Rosalía, знову не зміг поїхати на церемонію нагородження. Захід відбувся у неділю, 1 лютого.

M1SHKA отримав запрошення від пуерто-риканського артиста Bad Bunny. Про це він розповів на своїй сторінці в інстаграмі.

Український музикант працював над альбомом Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos, що цього року переміг на Греммі, пише МУЗВАР. M1SHKA запросили на престижну подію 16 січня, однак йому не вдалось отримати дозвіл на виїзд.

Для світу це "спонтанно". Для українця – часто просто нереально встигнути з документами й дозволами. Україна вже звучить на світовій сцені – але фізично бути там інколи складніше, ніж зробити роботу, за яку тебе туди кличуть,

– поділився продюсер.

M1SHKA додав, що схожа ситуація сталась у 2023 році. Він виграв Греммі за роботу над альбомом Motomami співачки Rosalía, але не зміг потрапити на церемонію, бо перебував на службі в Україні.

Хто переміг на Греммі-2026?