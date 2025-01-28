Після закидів про токсичність: Решетник відповів, чи є в "Холостяка" Терена зіркова хвороба

Григорій Решетник близько пів року провів на знімальному майданчику з Олександром Тереном. Він поділився, чи помітив за "Холостяком" токсичність та зіркову хворобу, що інколи приписують йому в коментарях.

Глядачі "Холостяка" залишали різноманітні коментарі щодо випусків та поведінки Олександра Терена. Якщо хтось захоплювався, інші могли звинувачувати його в "токсичній поведінці". У коментарі "Люкс ФМ" Григорій Решетник відповів на ці закиди, пише 24 Канал.

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Я жодного разу не помічав від Олександра якоїсь зіркової хвороби, проявів зневаги. Я – та людина, яка провела з ним пів року на знімальному майданчику і поза знімальним майданчиком. Я дякую не лише Олександру, а всім нашим захисникам, особливо ветеранам, яким дуже непросто знайти своє місце під сонцем після трагічних подій,

– запевнив ведучий проєкту.

Григорій Решетник назвав Олександра Терена емпатичною, освіченою та розумною людиною. Він додав, що обговорення та негативні коментарі свідчать про ажіотаж, який виник навколо реаліті-шоу.

"Я навіть буду щасливий від того, якщо у кожного ветерана цієї безжальної війни буде зіркова хвороба. Якщо вони будуть в центрі уваги, якщо вони будуть насолоджуватися і просто будуть найщасливішими людьми. Ми все робимо для того, тому ми маємо як суспільство стати ще більше емпатичними й дати шанс сяяти тим людям, хто цього насправді гідний", – підкреслив Решетник.

Мета Олександра Терена на "Холостяку"

Ветеран розповів, що вирішив взяти участь у шоу насамперед для того, щоб знайти кохання.

Однак у нього також була важлива соціальна місія – змінити суспільне сприйняття людей з інвалідністю та ветеранів. Та Терен зізнався, що шоу не виправдало його очікувань. На його думку, люди зосередилися на другорядних речах – образах дівчат і драматичних моментах.