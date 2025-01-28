Зрители "Холостяка" оставляли различные комментарии относительно выпусков и поведения Александра Терена. Если кто-то восхищался, другие могли обвинять его в "токсичном поведении". В комментарии "Люкс ФМ" Григорий Решетник ответил на эти упреки, пишет 24 Канал.

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Я ни разу не замечал от Александра какой-то звездной болезни, проявлений пренебрежения. Я – тот человек, который провел с ним полгода на съемочной площадке и вне съемочной площадки. Я благодарю не только Александра, а всем нашим защитникам, особенно ветеранам, которым очень непросто найти свое место под солнцем после трагических событий,

– заверил ведущий проекта.

Григорий Решетник назвал Александра Терена эмпатичным, образованным и умным человеком. Он добавил, что обсуждения и негативные комментарии свидетельствуют об ажиотаже, который возник вокруг реалити-шоу.

"Я даже буду счастлив от того, если у каждого ветерана этой безжалостной войны будет звездная болезнь. Если они будут в центре внимания, если они будут наслаждаться и просто будут самыми счастливыми людьми. Мы все делаем для того, поэтому мы как общество должны как общество стать еще более эмпатичными и дать шанс сиять тем людям, кто этого на самом деле достоин", – подчеркнул Решетник.

Цель Александра Терена на "Холостяке"

Ветеран рассказал, что решил принять участие в шоу, прежде всего чтобы найти любовь.

Однако у него также была важная социальная миссия – изменить общественное восприятие людей с инвалидностью и ветеранов. И Терен признался, что шоу не оправдало его ожиданий. По его мнению, люди сосредоточились на второстепенных вещах – образах девушек и драматических моментах.