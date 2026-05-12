Григорій Решетник виїхав за кордон і оселився з дружиною у розкішній віллі з басейном

Григорій Решетник разом із дружиною Христиною відправився на відпочинок за кордон.

Подружжя вперше за довгий час поїхало у відпустку без дітей. Про те, де вони зупинилися і як виїхали з України – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

З Києва Григорій та Христина Решетники спершу дісталося Мукачева, після чого перетнуло кордон з Угорщиною та вирушило далі до Туреччини. Дорога виявилася не зовсім легкою. У своєму інстаграмі Христина Решетник розповіла, що на кордоні їх ретельно перевіряли угорські прикордонники.

Попри це, подружжю зрештою вдалося продовжити подорож і дістатися місця відпочинку. У Туреччині Решетники зупинилися у двоповерховій віллі з приватним басейном на території. Григорій вже показав кадри з відпочинку у своєму інстаграмі.

Григорій Решетник з дружиною на відпочинку / Скриншоти з інстаграму

Як Григорій Решетник зміг виїхати з України під час війни?

Телеведучий може виїжджати з України як батько трьох дітей. Григорій разом із дружиною виховує трьох синів: Івана, Дмитра та Олександра.

В Україні під час воєнного стану чоловіки, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років, можуть отримати відстрочку від мобілізації та мають право виїжджати за кордон. Головна умова – підтвердити, що діти перебувають на утриманні батька. Окремо тут варто зазначити, що законодавство дозволяє виїзд чоловікам із трьома і більше дітьми віком до 18 років навіть без супроводу діте.