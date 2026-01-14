Решетника розкритикували після збору на "Охматдит": ведучий вперше відповів на звинувачення

У соцмережі Threads активно обговорюють збори, до яких долучився телеведучий Григорій Решетник і його дружина Христина. Блогерка та волонтерка Анастасія разом з колегою засумнівалися в прозорості цих зборів, що активно підхопили й інші користувачі.

Григорій Решетник вперше прокоментував звинувачення у свій бік і спробував розставити всі крапки над "і". Пише 24 Канал з посиланням на його сторінку в Threads.

Цікаво Як зараз виглядає лідер "Валентина Стрикала": Юрій Каплан уперше за довгий час показав нове фото

Йдеться про збір коштів влітку 2024 року після обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" російською армією. Користувачі перевірили прозорість роботи благодійного фонду "Решетник Фемелі", проте згідно з офіційною фінансовою звітністю фонду за 2024 рік, доступною у відкритих реєстрах, у розділах доходів і витрат значаться нульові показники.

Щодо зборів, які ми ініціювали з дружиною самостійно – ми завжди дуже слідкували за своєчасністю передачі коштів і звітністю. Дійсно, кошти на "Охматдит" спрямовувались не через рахунок Фонду, а з нашої банки. Ми одразу публікували цю звітність, але зараз, вочевидь, варто про неї нагадати. І ще раз подякувати кожному і кожній з вас, що підтримали тоді "Охматдит" і дітей, які так цього потребували,

– написав Григорій.

Григорій Решетник опублікував звіт за збір на "Охматдит" / Фото з Threads

Григорій Решетник опублікував звіт за збір на "Охматдит" / Фото з Threads



Що відомо про обстріл "Охматдиту"?