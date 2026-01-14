Решетника розкритикували після збору на "Охматдит": ведучий вперше відповів на звинувачення
- Григорій Решетник відповів на звинувачення про непрозорість зборів коштів на "Охматдит" після обстрілу лікарні у 2024 році, заявивши, що кошти передавались через їхню банку з дружиною.
- 8 липня 2024 року російські ракети пошкодили дитячу лікарню "Охматдит", внаслідок чого загинуло 2 людини, а 32 отримали поранення, включаючи 8 госпіталізованих дітей.
У соцмережі Threads активно обговорюють збори, до яких долучився телеведучий Григорій Решетник і його дружина Христина. Блогерка та волонтерка Анастасія разом з колегою засумнівалися в прозорості цих зборів, що активно підхопили й інші користувачі.
Григорій Решетник вперше прокоментував звинувачення у свій бік і спробував розставити всі крапки над "і". Пише 24 Канал з посиланням на його сторінку в Threads.
Йдеться про збір коштів влітку 2024 року після обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" російською армією. Користувачі перевірили прозорість роботи благодійного фонду "Решетник Фемелі", проте згідно з офіційною фінансовою звітністю фонду за 2024 рік, доступною у відкритих реєстрах, у розділах доходів і витрат значаться нульові показники.
Щодо зборів, які ми ініціювали з дружиною самостійно – ми завжди дуже слідкували за своєчасністю передачі коштів і звітністю. Дійсно, кошти на "Охматдит" спрямовувались не через рахунок Фонду, а з нашої банки. Ми одразу публікували цю звітність, але зараз, вочевидь, варто про неї нагадати. І ще раз подякувати кожному і кожній з вас, що підтримали тоді "Охматдит" і дітей, які так цього потребували,
– написав Григорій.
Що відомо про обстріл "Охматдиту"?
- 8 липня 2024 року росіяни обстріляли Київ ракетами, внаслідок чого постраждала дитяча лікарня.
- Крилата ракета Х-101 пошкодила п'ять корпусів, зокрема токсикологічне відділення, де лікування проходили важкохворі діти.
- За словами глави МВС Ігоря Клименка, внаслідок атаки загинуло 2 людини, 32 отримали поранення, серед них 8 дітей були госпіталізовані.