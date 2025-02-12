Джамала відреагувала на суд над Ніно Катамадзе в Грузії
- Ніно Катамадзе та ще вісім осіб оштрафували за участь у протестах у Грузії, кожного на 5 тисяч ларі.
- Джамала підтримала Ніно Катамадзе, висловивши шок через її затримання та відзначивши її внесок у підтримку України.
Співачку Ніно Катамадзе та ще вісім осіб оштрафували за порушення правил проведення акцій протесту в Грузії. На це відреагувала Джамала.
Вона підтримала Ніно Катамадзе. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку артистки.
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Так, виконавиця опублікувала інстаграм-сторіс, де поширила портрет Ніно Катамадзе, який створив відомий ілюстратор Нікіта Тітов та написала слова підтримки для неї.
Джамала підтримала Ніно Катамадзе / Скриншот з інстаграм-сторіс
Крім того, артистка дала коментар ТСН, де її команда зауважила, що зірка була шокована новиною про затримання Ніно.
Вона – одна з перших, хто був тут (в Україні – 24 Канал) з концертами, щоб підтримати простих цивільних людей та військових, коли почалася війна,
– висловилась про Катамадзе Джа.
Що відомо про суд над Ніно Катамадзе
- Дев'ятьох учасників протесту, серед яких відома грузинська співачка Ніно Катамадзе, оштрафували на 5 тисяч ларі (близько 74 тисяч гривень) кожного.
- Активісти протестували 26 січня під будинком судді Малхаза Окропірашвілі через те, що він відмовився розглядати апеляцію в справі журналістки Мзії Амаглобелі.
- Зауважимо, під час засідання Ніно Катамадзе заспівала гімн Грузії.
- Усі оштрафовані мають право оскаржити це рішення в апеляційному суді.