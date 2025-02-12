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Show24 Українські зірки Джамала відреагувала на суд над Ніно Катамадзе в Грузії
12 лютого, 17:10
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Джамала відреагувала на суд над Ніно Катамадзе в Грузії

Софія Хомишин
Основні тези
  • Ніно Катамадзе та ще вісім осіб оштрафували за участь у протестах у Грузії, кожного на 5 тисяч ларі.
  • Джамала підтримала Ніно Катамадзе, висловивши шок через її затримання та відзначивши її внесок у підтримку України.

Співачку Ніно Катамадзе та ще вісім осіб оштрафували за порушення правил проведення акцій протесту в Грузії. На це відреагувала Джамала.

Вона підтримала Ніно Катамадзе. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку артистки. 

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Так, виконавиця опублікувала інстаграм-сторіс, де поширила портрет Ніно Катамадзе, який створив відомий ілюстратор Нікіта Тітов та написала слова підтримки для неї. 


Джамала підтримала Ніно Катамадзе / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, артистка дала коментар ТСН, де її команда зауважила, що зірка була шокована новиною про затримання Ніно.

Вона – одна з перших, хто був тут (в Україні – 24 Канал) з концертами, щоб підтримати простих цивільних людей та військових, коли почалася війна,
– висловилась про Катамадзе Джа. 

Що відомо про суд над Ніно Катамадзе 

  • Дев'ятьох учасників протесту, серед яких відома грузинська співачка Ніно Катамадзе, оштрафували на 5 тисяч ларі (близько 74 тисяч гривень) кожного.
  • Активісти протестували 26 січня під будинком судді Малхаза Окропірашвілі через те, що він відмовився розглядати апеляцію в справі журналістки Мзії Амаглобелі.
  • Зауважимо, під час засідання Ніно Катамадзе заспівала гімн Грузії.
  • Усі оштрафовані мають право оскаржити це рішення в апеляційному суді.