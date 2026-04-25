В Італії поліція оштрафувала український гурт майже на 5 тисяч євро через донати на армію
25 квітня, 13:30
В Італії поліція оштрафувала український гурт майже на 5 тисяч євро через донати на армію

Марія Примич
Основні тези
  • Львівський гурт "1914" був оштрафований італійською фінансовою поліцією через гроші, зібрані на допомогу українській армії.
  • Музиканти стверджують, що не порушили жодних законів, але їх оштрафували за те, що кошти зберігалися в одній коробці.
Учасники львівського блек-дез-метал гурту "1914" повідомили, що італійська фінансова поліція оштрафувала їх через гроші, зібрані на допомогу українській армії.

Відповідний допис колектив опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Гурт "1914" днями виступив в Італії. За словами музикантів, на виїзді з країни їх зупинила італійська фінансова поліція і перевіряла так, ніби вони "якась кримінальна еліта".

Ми перевозили пожертви для армії – кошти, які ми збираємо під час туру. І це не сподобалось офіцерам, бо гроші зберігалися в одній коробці. Хоча ми не перевищили ліміт декларування та не порушили жодних законів, Фінансова гвардія Італії розцінила це інакше та оштрафувала як нас, так і зібрані гроші, 
– розповіли учасники колективу.

Артисти додали, що вперше зіткнулися з подібною ситуацію. Вони пояснили поліції, що ці гроші призначенні для дронів, медикаментів, транспортних засобів, але це не допомогло.

Ми сподіваємося, що 4800 євро, які у нас зібрала Фінансова гвардія Італії, допоможуть їм упевнено продовжувати свою роботу та почуватися задоволеними. Але я хочу, щоб ви знали – ваші люди зовсім неправі, 
– йдеться у дописі.

Колектив подякував усім людям в Італії, які робили донати.

Що відомо про гурт "1914"?

  • Гурт "1914" у 2014 році заснував Дмитро "Кумар" Тернущак. 

  • На початку або в кінці багатьох треків лунають звуки Першої світової війни: промови воєначальників, рев бою, гул дирижаблів тощо.

  • Дебютний альбом колектив випустив у 2015 році – він отримав назву Eschatology of War. 

  • Зараз гурт перебуває у турі The War That Never Ends на підтримку останнього альбому Viribus Unitis.

