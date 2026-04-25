В Італії поліція оштрафувала український гурт майже на 5 тисяч євро через донати на армію
- Львівський гурт "1914" був оштрафований італійською фінансовою поліцією через гроші, зібрані на допомогу українській армії.
- Музиканти стверджують, що не порушили жодних законів, але їх оштрафували за те, що кошти зберігалися в одній коробці.
Учасники львівського блек-дез-метал гурту "1914" повідомили, що італійська фінансова поліція оштрафувала їх через гроші, зібрані на допомогу українській армії.
Відповідний допис колектив опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.
Гурт "1914" днями виступив в Італії. За словами музикантів, на виїзді з країни їх зупинила італійська фінансова поліція і перевіряла так, ніби вони "якась кримінальна еліта".
Ми перевозили пожертви для армії – кошти, які ми збираємо під час туру. І це не сподобалось офіцерам, бо гроші зберігалися в одній коробці. Хоча ми не перевищили ліміт декларування та не порушили жодних законів, Фінансова гвардія Італії розцінила це інакше та оштрафувала як нас, так і зібрані гроші,
– розповіли учасники колективу.
Артисти додали, що вперше зіткнулися з подібною ситуацію. Вони пояснили поліції, що ці гроші призначенні для дронів, медикаментів, транспортних засобів, але це не допомогло.
Ми сподіваємося, що 4800 євро, які у нас зібрала Фінансова гвардія Італії, допоможуть їм упевнено продовжувати свою роботу та почуватися задоволеними. Але я хочу, щоб ви знали – ваші люди зовсім неправі,
– йдеться у дописі.
Колектив подякував усім людям в Італії, які робили донати.
Що відомо про гурт "1914"?
Гурт "1914" у 2014 році заснував Дмитро "Кумар" Тернущак.
На початку або в кінці багатьох треків лунають звуки Першої світової війни: промови воєначальників, рев бою, гул дирижаблів тощо.
Дебютний альбом колектив випустив у 2015 році – він отримав назву Eschatology of War.
Зараз гурт перебуває у турі The War That Never Ends на підтримку останнього альбому Viribus Unitis.