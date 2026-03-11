Конфлікти, зміни та нове життя: що сталось з гуртом "Авіатор" і де зараз його учасники

Гурт "Авіатор" був одним із найвідоміших чоловічих колективів у нульових. Їхні хіти крутили на радіо, телешоу, а сама група виступала з концертами по всій країні. Та за довгі роки існування колектив пережив чимало змін.

Події в Україні змусили багатьох артистів переосмислити свою діяльність. Чимало трансформацій сталося і з гуртом "Авіатор". Детальніше про це читайте у матеріалі 24 Каналу.

Якою є історія гурту "Авіатор"?

Колектив створений у Києві у 2005 році. Його майбутні учасники Ігор Воєвуцький та Дмитро Тодорюк познайомилися на шоу "Шанс" і разом з Юлієм Нікітіним вирішили створити бойз-бенд. Згодом до них долучився ще один музикант – Андрій Сторож.

Уже в перший рік діяльності гурт "Авіатор" гучно заявив про себе. У травні 2005 року гурт виконав пісню "Возвращайся", а вже в грудні вийшов дебютний альбом "В эфире". Платівка розійшлась тиражем більш як 200 тисяч копій.

До слова, назву колективу запропонував Андрій Сторож. Адже кожен з учасників по-своєму був пов'язаний з авіацією.

Так гурт почав свою діяльність під керівництвом центру Mamamusic. У лютому 2006 "Авіатор" отримав нагороду "Золотий диск" за перший альбом. Потім колектив відправився у масштабний тур Україною з Вєркою Сердючкою, Іриною Білик та Марією Бурмакою, а ще переміг на премії ShowBiz Awards у номінації "Відкриття року".



Гурт "Авіатор" / Архівне фото ТСН

У 2012 році "Авіатор" припинив співпрацю з продюсерським центром та відкрив власний лейбл. Також гурт став першим в українському шоубізнесі, хто зіграв концерт на борту літака на висоті 10 тисяч метрів.

Через 6 років гурт повідомив про важливі зміни – Ігор Воєвуцький залишив колектив.

Щиро поговоривши втрьох, ми вирішили, що Ігор творитиме власну історію, а ми будемо продовжувати політ "Авіатора" на пару. Нашій дружбі усім разом це аніскільки не заважає. Життя – річ цікава: хто знає, якими новинами ми здивуємо ще? Але гарантуємо точно, що енергія та емоції, які завжди дарує "Авіатор", непорушні!

– оголосили у 2018 році Дмитро Тодорюк та Андрій Сторож.

Ходили чутки, що однією з причин такого рішення стали конфлікти між учасниками. В інтерв'ю у 2025 році Андрій Сторож підтвердив, що непорозуміння сталися на тлі бізнесу.

"Напевно, для мене дружба – це трошки інше. І в дружбі, і в бізнесі важливо чути один одного. На жаль, цього не відбулось. Ми перестали просто працювати, але, звісно, я руку подам, і ми поспілкуємось. Я радий за нього, що він зараз захищає нашу країну, і з повагою тільки до нього ставлюсь", – казав музикант Славі Дьоміну.

Де зараз Дмитро Тодорюк?

Гурт "Авіатор" не припинив своє існування – він продовжує творчу діяльність. Андрій та Дмитро працюють у дуеті, вони продовжують записувати пісні та виступати.

З початком повномасштабного вторгнення вони проводять благодійні концерти, підтримують військових і переосмислюють репертуар.

Дмитро Тодорюк продовжує активно займатися музикою. Окрім діяльності в гурті, він є солістом та режисером рок-опери "Патріот".

Минулого року музикант зізнався, що став на шлях до зради – він листувався з іншою. Дмитро замислювався над розлученням, але шлюб вдалося зберегти. Дмитро та Ольга виховують двох доньок.

Чим займається Андрій Сторож?

Андрій Сторож реалізує себе не тільки як учасник гурту "Авіатор", але і як продюсер та композитор. Він допомагає у розвитку таким артистам як KVITKA GAEVSKA й VINOKUROVA.

Ще Андрій Сторож є вокальним тренером Мистецького ліцею "Зміна".

Де зараз Ігор Воєвуцький?

Музикант почав сольну діяльність після виходу з гурту "Авіатор" та працював над власними музичними проєктами. Після початку повномасштабного вторгнення він вступив до війська, а його дружина з донькою виїхали за кордон.

Зараз сім'я Ігоря Воєвуцького в Україні. А сам артист перебуває у складі бригади "Азов" та є водієм евакуаційної групи. У червні 2025 Воєвуцького нагородили відзнакою "Хрест пошани".

Підсумовуючи, "золотий" період гурту припав на 2000-ні, але й зараз гурт "Авіатор" залишається важливою частиною української сцени, що виступає вже понад 20 років. Але в новій реальності та з іншими творчими акцентами.