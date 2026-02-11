Один з найвідоміших гуртів світу йде зі сцени після 50 років кар'єри
- Eagles оголосили про завершення кар'єри після туру The Long Goodbye у 2026 році.
- Дон Генлі зазначив, що хоче більше часу проводити з родиною і подорожувати світом.
Eagles – культовий американський рок-гурт, заснований у 1971 році у Лос-Анджелесі. Понад 50 років колектив присвятив сцені, однак днями оголосив про завершення кар'єри.
Схоже, Eagles припинить існування у 2026 році після туру The Long Goodbye. Про це Дон Генлі розповів в інтерв'ю CBS Sunday Morning.
Знаєш, думаю, цей рік, імовірно, стане останнім. Я й раніше говорив подібне, але зараз відчуваю, що ми справді наближаємося до фіналу. І з цим теж усе гаразд,
– сказав музикант.
Дон Генлі зізнався, що хоче більше часу проводити з родиною, вирощувати овочі й побачити світ.
Музикант зазначив, що колектив багато подорожував, але вони бачили аеропорти, готельні номери та концертні майданчики.
Що відомо про гурт Eagles?
У 1971 році гурт Eagles створили Гленн Фрай, Дон Генлі, Берні Лідон і Ренді Мейснер. Через рік музиканти випустили однойменний дебютний альбом.
У 1974 році вийшов альбом On the Border, в який, зокрема, увійшов хіт Best of My Love. Після цього до колективу доєднався гітарист Дон Фелдер.
До кінця туру, присвяченого альбому One of These Nights, гурт покинув Берні Лідон, а його замінив Джо Волш.
Наприкінці 1976 року Eagles презентував найпопулярніший у своїй кар'єрі альбом – Hotel California, куди увійшли пісні Life in the Fast Lane, The Last Resort, Hotel California.
У 1998 році гурт був введений до Зали слави рок-н-ролу.
Після смерті Гленна Фрая у 2016 році до колективу приєдналися його син Дікон і Вінс Гілл.