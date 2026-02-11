Схоже, Eagles припинить існування у 2026 році після туру The Long Goodbye. Про це Дон Генлі розповів в інтерв'ю CBS Sunday Morning.

Знаєш, думаю, цей рік, імовірно, стане останнім. Я й раніше говорив подібне, але зараз відчуваю, що ми справді наближаємося до фіналу. І з цим теж усе гаразд,

– сказав музикант.

Дон Генлі зізнався, що хоче більше часу проводити з родиною, вирощувати овочі й побачити світ.

Музикант зазначив, що колектив багато подорожував, але вони бачили аеропорти, готельні номери та концертні майданчики.

Інтерв'ю з Доном Генлі: дивіться відео онлайн

Що відомо про гурт Eagles?