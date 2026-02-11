Похоже, Eagles прекратит существование в 2026 году после тура The Long Goodbye. Об этом Дон Хенли рассказал в интервью CBS Sunday Morning.

Знаешь, думаю, этот год, вероятно, станет последним. Я и раньше говорил подобное, но сейчас чувствую, что мы действительно приближаемся к финалу. И с этим тоже все в порядке,

– сказал музыкант.

Дон Хенли признался, что хочет больше времени проводить с семьей, выращивать овощи и увидеть мир.

Музыкант отметил, что коллектив много путешествовал, но они видели аэропорты, гостиничные номера и концертные площадки.

Интервью с Доном Хенли: смотрите видео онлайн

Что известно о группе Eagles?