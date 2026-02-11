Похоже, Eagles прекратит существование в 2026 году после тура The Long Goodbye. Об этом Дон Хенли рассказал в интервью CBS Sunday Morning.
Знаешь, думаю, этот год, вероятно, станет последним. Я и раньше говорил подобное, но сейчас чувствую, что мы действительно приближаемся к финалу. И с этим тоже все в порядке,
– сказал музыкант.
Дон Хенли признался, что хочет больше времени проводить с семьей, выращивать овощи и увидеть мир.
Музыкант отметил, что коллектив много путешествовал, но они видели аэропорты, гостиничные номера и концертные площадки.
Что известно о группе Eagles?
В 1971 году группу Eagles создали Гленн Фрай, Дон Хенли, Берни Лидон и Рэнди Мейснер. Через год музыканты выпустили одноименный дебютный альбом.
В 1974 году вышел альбом On the Border, в который, в частности, вошел хит Best of My Love. После этого к коллективу присоединился гитарист Дон Фелдер.
К концу тура, посвященного альбому One of These Nights, группу покинул Берни Лидон, а его заменил Джо Уолш.
В конце 1976 года Eagles презентовал самый популярный в своей карьере альбом – Hotel California, куда вошли песни Life in the Fast Lane, The Last Resort, Hotel California.
В 1998 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла.
После смерти Гленна Фрая в 2016 году к коллективу присоединились его сын Дикон и Винс Гилл.