Go_A на паузі: Катерина Павленко пояснила, чому пішла на Нацвідбір сама

Учасниця гурту Go_A Катерина Павленко розпочала сольну кар'єру. Наразі вона розвиває власний проєкт Monokate, з яким бере участь в Нацвідборі на Євробачення-2026.

Співачка розповіла про свої плани в музиці та зізналася, що сталося з учасниками колективу Go_A. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".

Цікаво Психологи-психопати, спроби самогубства та інше: редакторка СТБ шокувала подробицями роботи

За словами Павленко, Go_A зараз перебуває у творчій паузі.

Мені творча пауза не потрібна, бо мені подобається двіж, тому я Monkate… Я можу реалізувати свій потенціал набагато більше, бо в Go_A був певний жанр, якому треба було відповідати, і в якийсь момент мені трошки тіснувато стало,

– зазначила артистка.

Катерина додала, що позитивно ставлюся до свого бекграунду в гурті, а попередні напрацювання допомагають їй просувати новий проєкт. Водночас вона зазначила, що наразі не може сказати, чи відбудеться возз'єднання Go_A.

"Тур зірками": дивіться відео онлайн

Що Катерина Павленко розповіла про свій сольний проєкт?

За словами співачки, Monokate – різна. У жовтні 2025 року вона випустила свій дебютний альбом "Половина мене", який складається з п'ять пісень.

Крім того, Катерина хоче записати повноцінний рок-альбом, а на Національному відборі буде міксувати.

Вона вирішила спробувати свої сили в пісенному конкурсі, оскільки хоче ще раз прожити цей цікавий досвід. До того ж, співачку багато хто просив податися на Нацвідбір.

Для довідки! Гурт Go_A представляв Україну на Євробаченні-2021 з піснею SHUM. Музиканти на конкурсі посіли 5-те місце.

Я не боюся виходити на сцену. Для мене це ще один можливість розповісти про Monokate. Якщо в мене не вдасться з Євробаченням, є ще дуже багато шляхів, якими я можу піти,

– зазначила знаменитість.

Нагадаємо, що Національний відбір на Євробачення відбудеться вже в лютому. Окрім Катерини Павленко, фіналістами Національного відбору-2026 стали: Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, "ЩукаРиба". Десятого фіналіста незабаром оберуть в застосунку "Дія". Серед них – Khayat, Karyotype, Mon Fia, Anstay, Марта Адамчук і Oks.