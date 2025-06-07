Найпопулярнішого тіктокера світу, Хабі Ламе, депортували з США, – ЗМІ
- Хабі Ламе, один з найпопулярніших тіктокерів, був затриманий імміграційною та митною службою США в аеропорту Лас-Вегаса.
- Депортація стала наслідком міграційної політики Дональда Трампа, Ламе є громадянином Італії.
Днями стало відомо про те, що під міграційну політику Дональда Трампа потрапив один із найпопулярніших тіктокерів світу. Його затримали у міжнародному аеропорту у Лас-Вегасі.
25-річного Хабі Ламе, який є громадянином Італії, в аеропорту затримали імміграційна та митна служба США. Це сталось 6 червня, пише Show24 з посиланням на France24.
До слова Ще двоє учасників гурту BTS завершили службу в армії та заявили про повернення на сцену
У заяві видання йдеться, що Ламе в'їхав до Сполучених Штатів 30 квітня та "перевищив термін дії своєї візи". Від так, причина затримання – порушення імміграційного законодавства. Це означає, що він не мав права перебувати на території цієї країни більше, ніж 30 днів. Тіктокера відпустили у той же день і він виїхав зі Штатів. Для шанувальників Хабі Ламе така новина стала справжнім шоком, адже на нього підписано у тіктоці понад 162 мільйони людей, крім того, він є послом доброї волі ЮНІСЕФ.
Популярність до хлопця прийшла завдяки коротким та кумедним відео, які він публікує у соцмережі. У більшості з них Ламе висміює поради, які роздають в інтернеті.
Цікаво, що за даними Forbes, з червня 2022 по вересень 2023 тіктокеру вдалось заробити понад 16,5 мільйонів доларів.
Нагадаємо, що міграційна політика Дональда Трампа спричинила протести у Каліфорнії. Це розпочалось після того, як Служби імміграції та митного контролю США (ICE) почали заарештовувати нелегальних іммігрантів.
Найголовніше про протести у Каліфорнії
- Дональд Трамп залучив до придушення протестів Національну гвардію США. Каліфорнія подала позов проти адміністрації Трампа через залучення Національної гвардії для боротьби із заворушеннями.
- Австралійську журналістку Лорен Томасі поранили гумовою кулею під час висвітлення протестів у Лос-Анджелесі. Зазнав поранення й британський фотожурналіст Нік Стерн. Його також підстрелили гумовою кулею.
- На мітингах поліція почала застосовувати гумові кулі, а протестувальники захищаються шоломами. За даними ЗМІ, поліція побила одного чоловіка та намагалася затоптати його кіньми.
- Акції проти діяльності федеральної міграційної служби США (ICE) пройшли й у Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтоні, Атланті, Техасі.