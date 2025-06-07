Найпопулярнішого тіктокера світу, Хабі Ламе, депортували з США, – ЗМІ

Днями стало відомо про те, що під міграційну політику Дональда Трампа потрапив один із найпопулярніших тіктокерів світу. Його затримали у міжнародному аеропорту у Лас-Вегасі.

25-річного Хабі Ламе, який є громадянином Італії, в аеропорту затримали імміграційна та митна служба США. Це сталось 6 червня, пише Show24 з посиланням на France24.

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У заяві видання йдеться, що Ламе в'їхав до Сполучених Штатів 30 квітня та "перевищив термін дії своєї візи". Від так, причина затримання – порушення імміграційного законодавства. Це означає, що він не мав права перебувати на території цієї країни більше, ніж 30 днів. Тіктокера відпустили у той же день і він виїхав зі Штатів. Для шанувальників Хабі Ламе така новина стала справжнім шоком, адже на нього підписано у тіктоці понад 162 мільйони людей, крім того, він є послом доброї волі ЮНІСЕФ.

Популярність до хлопця прийшла завдяки коротким та кумедним відео, які він публікує у соцмережі. У більшості з них Ламе висміює поради, які роздають в інтернеті.

Цікаво, що за даними Forbes, з червня 2022 по вересень 2023 тіктокеру вдалось заробити понад 16,5 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що міграційна політика Дональда Трампа спричинила протести у Каліфорнії. Це розпочалось після того, як Служби імміграції та митного контролю США (ICE) почали заарештовувати нелегальних іммігрантів.

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