Постріл здійснив поліцейський, коли журналістка телеканалу Nine News Лорен Томасі висвітлювала події. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 9News Australia.

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Поранення репортерки Лорен Томасі у Каліфорнії

Інцидент стався в прямому етері. На відео видно, як поліцейський прицільно стріляє в напрямку журналістки та її оператора.

За словами Томасі, після кількох годин протистояння ситуація різко загострилася. За кілька секунд вона вигукнула від болю, схопившись за ногу. Свідки на місці викрикували до правоохоронців: "Ви щойно вистрілили в репортерку!"

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Водночас Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії (DFAT) засудило напад і закликало до гарантій безпеки журналістів.

Нагадаємо, з 6 травня у Лос-Анджелесі тривають протести через міграційну політику Дональда Трампа. Тисячі мітингарів вийшли у центр каліфорнійського міста. Зараз там оголошено зону незаконного зібрання. Більше за посиланням.