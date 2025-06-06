Выстрел произвел полицейский, когда журналистка телеканала Nine News Лорен Томаси освещала события. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 9News Australia.

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Ранение репортера Лорен Томаси в Калифорнии

Инцидент произошел в прямом эфире. На видео видно, как полицейский прицельно стреляет в направлении журналистки и ее оператора.

По словам Томаси, после нескольких часов противостояния ситуация резко обострилась. Через несколько секунд она вскрикнула от боли, схватившись за ногу. Свидетели на месте выкрикивали правоохранителям: "Вы только что выстрелили в репортера!"

Момент ранения австралийской журналистки: смотрите видео

В то же время Министерство иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) осудило нападение и призвало к гарантиям безопасности журналистов.

Напомним, с 6 мая в Лос-Анджелесе продолжаются протесты из-за миграционной политики Дональда Трампа. Тысячи митингующих вышли в центр калифорнийского города. Сейчас там объявлена зона незаконного собрания. Больше по ссылке.