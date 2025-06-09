Центр калифорнийского города объявлен зоной незаконного собрания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АР.

Читайте также В Лос-Анджелесе обострение беспорядков: Трамп вводит 2 000 бойцов Нацгвардии

Обострение протестов в Калифорнии

Беспорядки в городе продолжаются с 6 июня и вызваны миграционной политикой Дональда Трампа.

Как пишет издание, тысячи митингующих вышли на улицы, заблокировали автомагистраль и подожгли по меньшей мере четыре беспилотных автомобиля Waymo. Полиция применила против них слезоточивый газ, резиновые пули и шумовые гранаты. Часть полицейских вывели на улицы верхом на лошадях, остальные охраняли федеральные объекты вместе с нацгвардейцами.

Правоохранители сообщили о более 20 задержанных. Некоторые протестующие бросали в полицию электросамокаты, бетонные обломки и фейерверки, другие строили баррикады из паркового инвентаря.

Протесты в Калифорнии: смотрите видео

Ночью полиция зафиксировала случаи мародерства в магазинах. В то же время местные журналисты сообщают, что во время задержаний правоохранители били и толкали митингующих.

Двое мотоциклистов прорвались через линию полиции, в результате чего ранены двое правоохранителей: смотрите видео Forbes

По данным издания, часть демонстрантов уже покинула центр, но полиция и Национальная гвардия остаются на улицах.

Напомним, что президент США вводит 2 тысячи Нацгвардейцев в Лос-Анджелес, чтобы подавить протесты. Они вызваны действиями Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), которая на этой неделе арестовала 2 000 нелегальных иммигрантов. ICE пообещала увеличивать количество арестов в рамках политики Трампа по проведению крупнейшей депортационной операции в США.