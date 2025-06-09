Центр каліфорнійського міста оголошено зоною незаконного зібрання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АР.

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Загострення протестів у Каліфорнії

Заворушення у місті тривають з 6 червня та спричинені міграційною політикою Дональда Трампа.

Як пише видання, тисячі мітингарів вийшли на вулиці, заблокували автомагістраль та підпалили щонайменше чотири безпілотні автомобілі Waymo. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ, гумові кулі та шумові гранати. Частину поліцейських вивели на вулиці верхи на конях, решта охороняла федеральні об'єкти разом із нацгвардійцями.

Правоохоронці повідомили про понад 20 затриманих. Деякі протестувальники кидали в поліцію електросамокати, бетонні уламки та феєрверки, інші будували барикади з паркового інвентарю.

Протести в Каліфорнії: дивіться відео

Вночі поліція зафіксувала випадки мародерства в магазинах. Водночас місцеві журналісти повідомляють, що під час затримань правоохоронці били та штовхали мітингарів.

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За даними видання, частина демонстрантів уже залишила центр, але поліція та Національна гвардія залишаються на вулицях.

Нагадаємо, що президент США вводить 2 тисячі Нацгвардійців до Лос-Анджелесу, аби придушити протести. Вони викликані діями Служби імміграції та митного контролю США (ICE), яка цього тижня заарештувала 2 000 нелегальних іммігрантів. ICE пообіцяла збільшувати кількість арештів у межах політики Трампа щодо проведення найбільшої депортаційної операції у США.