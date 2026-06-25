Погіршився стан здоров'я: ведучий "Караоке на Майдані" переніс операцію
Не так давно легендарне шоу "Караоке на Майдані" повернулось. Люди знову мають змогу відчути себе на короткий час у минулому, коли в неділю традиційно вмикали програму на телебаченні. Та у проєкті відбулись зміни. Тепер ведучий не Ігор Кондратюк, а репер ХАС.
У своєму інстаграмі артист повідомив, що почувається погано, через що відбудуться зміни у графіку знімань "Караоке на Майдані".
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ХАС (справжнє ім'я – Назар Хассан) нещодавно переніс операцію. Для нього це стало четвертим хірургічним втручанням на нирці. Увесь цей час чоловік зберігав оптимізм, однак стан його самопочуття погіршився.
Колеги… мені гірше. Фізично не зможу брати участь у зніманнях і виступах цього тижня… Тримайте кулачки,
– написав репер.
А що стосується програми, то організатори вже повідомили про перенесення знімань на 4 липня на Контрактовій площі. Охочі можуть прийти на 11:00, 13:00 або 16:00. Вони наголошують, що ведучому проєкту потрібен додатковий час на відновлення, адже здоров'я – найважливіше.
Дякуємо за розуміння та чекаємо на зустріч. Разом будемо співати, підтримувати учасників і робити добру справу,
– підсумували організатори.
Нагадаємо, що "Караоке на Майдані" має і благодійну мету, адже допомагає реабілітаційному центру "Титанові".
Раніше ми більш детально розповідали, що відомо про репера ХАСа і як він став популярним.