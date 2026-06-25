У своєму інстаграмі артист повідомив, що почувається погано, через що відбудуться зміни у графіку знімань "Караоке на Майдані".

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ХАС (справжнє ім'я – Назар Хассан) нещодавно переніс операцію. Для нього це стало четвертим хірургічним втручанням на нирці. Увесь цей час чоловік зберігав оптимізм, однак стан його самопочуття погіршився.

У ХАСа погіршився стан здоров'я після операції / Скриншот з інстаграм-сторіс

Колеги… мені гірше. Фізично не зможу брати участь у зніманнях і виступах цього тижня… Тримайте кулачки,

– написав репер.

А що стосується програми, то організатори вже повідомили про перенесення знімань на 4 липня на Контрактовій площі. Охочі можуть прийти на 11:00, 13:00 або 16:00. Вони наголошують, що ведучому проєкту потрібен додатковий час на відновлення, адже здоров'я – найважливіше.

Дякуємо за розуміння та чекаємо на зустріч. Разом будемо співати, підтримувати учасників і робити добру справу,

– підсумували організатори.

Нагадаємо, що "Караоке на Майдані" має і благодійну мету, адже допомагає реабілітаційному центру "Титанові".

Раніше ми більш детально розповідали, що відомо про репера ХАСа і як він став популярним.