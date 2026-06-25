В своём инстаграме артист сообщил, что плохо себя чувствует, из-за чего в графике съёмок "Караоке на Майдане" произойдут изменения.

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ХАС (настоящее имя – Назар Хассан) недавно перенес операцию. Для него это стало четвертым хирургическим вмешательством на почке. Все это время мужчина сохранял оптимизм, однако его самочувствие ухудшилось.

У ХАСа ухудшилось самочувствие после операции / Скриншот из инстаграм-сторис

Коллеги… мне хуже. Физически не смогу участвовать в съемках и выступлениях на этой неделе… Держите за меня кулачки,

– написал рэпер.

Что касается программы, то организаторы уже сообщили о переносе съемок на 4 июля на Контрактовой площади. Желающие могут прийти в 11:00, 13:00 или 16:00. Они подчеркивают, что ведущему проекта нужно дополнительное время на восстановление, ведь здоровье – это самое главное.

Спасибо за понимание и ждем встречи. Вместе будем петь, поддерживать участников и делать доброе дело,

– подытожили организаторы.

Напомним, что "Караоке на Майдане" преследует и благотворительную цель, ведь помогает реабилитационному центру "Титановый".

Ранее мы более подробно рассказывали, что известно о рэпере ХАСе и как он стал популярным.