Обожнюють і діти, і дорослі: найпопулярніші пісні Степана Гіги, який в лікарні бореться за життя

29 листопада у київському Палаці спорту мав відбутися великий концерт Степана Гіги "На біс". Та через проблеми зі здоров'ям артиста виступ довелося скасувати.

24 Канал зібрав добірку найпопулярніших пісень Степана Гіги – тих, за які його щиро люблять і дорослі, і молоді слухачі. Тут знайдете як ліричні хіти про кохання, так і запальні, емоційні та символічні композиції.

"Цей сон"

Цю пісню знає, мабуть, кожен. Вона принесла популярність не лише самому Степану Гізі – композицію переспівували Леся Нікітюк, TVORCHI та навіть хор "Гомін".

Степан Гіга – "Цей сон": дивіться відео онлайн

"Я поклав своє кохання на вівтар"

Ще одна улюблена багатьма слухачами композиція. У її назві ховається фразеологізм, що означає "віддати найдорожче заради великої мети".

Степан Гіга – "Я поклав своє кохання на вівтар": дивіться відео онлайн

"Яворина"

Одна з найемоційніших пісень виконавця. Степан Гіга написав музику на слова поета-пісняра Степана Галябарда.

Степан Гіга – "Яворина": дивіться відео онлайн

"Друзі мої"

Ще один зворушливий трек, який часто звучить на різних святкуваннях. Він увійшов до дебютного альбому Степана Гіги, який слухачі почули у 2001 році.

Степан Гіга – "Друзі мої": дивіться відео онлайн

"Золото Карпат"

Ця композиція часто звучить в плейлистах українців у перші осінні місяці. Особливо, пі час подорожей у гори. Її текст належить поету Василю Кузану.

Степан Гіга – "Золото Карпат": дивіться відео онлайн

Що відомо про стан здоров'я Степана Гіги?