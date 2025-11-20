Обожнюють і діти, і дорослі: найпопулярніші пісні Степана Гіги, який в лікарні бореться за життя
- Через проблеми зі здоров'ям Степана Гіги концерт у київському Палаці спорту скасовано.
- 24 Канал представив добірку його найпопулярніших пісень, включаючи "Цей сон", "Я поклав своє кохання на вівтар", "Яворина", "Друзі мої", та "Золото Карпат".
29 листопада у київському Палаці спорту мав відбутися великий концерт Степана Гіги "На біс". Та через проблеми зі здоров'ям артиста виступ довелося скасувати.
24 Канал зібрав добірку найпопулярніших пісень Степана Гіги – тих, за які його щиро люблять і дорослі, і молоді слухачі. Тут знайдете як ліричні хіти про кохання, так і запальні, емоційні та символічні композиції.
Теж цікаво "Не п'яна – закохана" розриває тік-ток: українські артисти масово переспівують новий хіт
"Цей сон"
Цю пісню знає, мабуть, кожен. Вона принесла популярність не лише самому Степану Гізі – композицію переспівували Леся Нікітюк, TVORCHI та навіть хор "Гомін".
До теми Їх відео розірвало TikTok: як хор "Гомін" став сенсацією, а соліст – улюбленцем соцмереж
Степан Гіга – "Цей сон": дивіться відео онлайн
"Я поклав своє кохання на вівтар"
Ще одна улюблена багатьма слухачами композиція. У її назві ховається фразеологізм, що означає "віддати найдорожче заради великої мети".
Степан Гіга – "Я поклав своє кохання на вівтар": дивіться відео онлайн
"Яворина"
Одна з найемоційніших пісень виконавця. Степан Гіга написав музику на слова поета-пісняра Степана Галябарда.
Степан Гіга – "Яворина": дивіться відео онлайн
"Друзі мої"
Ще один зворушливий трек, який часто звучить на різних святкуваннях. Він увійшов до дебютного альбому Степана Гіги, який слухачі почули у 2001 році.
Степан Гіга – "Друзі мої": дивіться відео онлайн
"Золото Карпат"
Ця композиція часто звучить в плейлистах українців у перші осінні місяці. Особливо, пі час подорожей у гори. Її текст належить поету Василю Кузану.
Степан Гіга – "Золото Карпат": дивіться відео онлайн
Що відомо про стан здоров'я Степана Гіги?
- 19 листопада на офіційній сторінці артиста в інстаграмі опублікували допис, де повідомили, що його терміново прооперували через хворобу.
- Стан Степана Гіги важкий, але стабільний.
- Він залишається під наглядом у лікарні у Львові.
- Після операції співак повинен пройти реабілітацію, тому його найближчі концерти скасували.