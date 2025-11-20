Обожают и дети, и взрослые: самые популярные песни Степана Гиги, который в больнице борется за жизнь
- Из-за проблем со здоровьем Степана Гиги концерт в киевском Дворце спорта отменен.
- 24 Канал представил подборку его самых популярных песен, включая "Цей сон", "Я поклав своє кохання на вівтар", "Яворина", "Друзі мої", та "Золото Карпат".
29 ноября в киевском Дворце спорта должен был состояться большой концерт Степана Гиги "На бис". Но из-за проблем со здоровьем артиста выступление пришлось отменить.
24 Канал собрал подборку самых популярных песен Степана Гиги – тех, за которые его искренне любят и взрослые, и молодежь. Здесь найдете как лирические хиты о любви, так и зажигательные, эмоциональные и символические композиции.
"Цей сон"
Эту песню знает, пожалуй, каждый. Она принесла популярность не только самому Степану Гиге – композицию перепевали Леся Никитюк, TVORCHI и даже хор "Гомін".
Степан Гига – "Цей сон": смотрите видео онлайн
"Я поклав своє кохання на вівтар"
Еще одна любимая многими слушателями композиция. В ее названии скрывается фразеологизм, что означает "отдать самое дорогое ради великой цели".
Степан Гига – "Я поклав своє кохання на вівтар"": смотрите видео онлайн
"Яворина"
Одна из самых эмоциональных песен исполнителя. Степан Гига написал музыку на слова поэта-песенника Степана Галябарда.
Степан Гига – "Яворина": смотрите видео онлайн
"Друзі мої"
Еще один трогательный трек, который часто звучит на различных празднованиях. Он вошел в дебютный альбом Степана Гиги, который слушатели услышали в 2001 году.
Степан Гига – "Друзі мої": смотрите видео онлайн
"Золото Карпат"
Эта композиция часто звучит в плейлистах украинцев в первые осенние месяцы. Особенно, во время путешествий в горы. Ее текст принадлежит поэту Василию Кузану.
Степан Гига – "Золото Карпат": смотрите видео онлайн
Что известно о состоянии здоровья Степана Гиги?
- 19 ноября на официальной странице артиста в инстаграме опубликовали пост, где сообщили, что его срочно прооперировали из-за болезни.
- Состояние Степана Гиги тяжелое, но стабильное.
- Он остается под наблюдением в больнице во Львове.
- После операции певец должен пройти реабилитацию, поэтому его ближайшие концерты отменили.