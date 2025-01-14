Олександр Терен розкрив справжню мету участі в "Холостяку"

Нещодавно довгоочікуваний 13 сезон романтичного реаліті "Холостяк" добіг кінця. Тепер головний герой шоу Олександр Терен розповів про очікування та реальність на проєкті.

Зокрема, він зізнався, які цілі ставив перед собою до початку "Холостяка", й чи вдалося йому їх досягнути. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bihus.Info.

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Так, насамперед Олександр поділився, що пішов на шоу за коханням.

Очікував знайти когось на проєкті, бо це проєкт про кохання, тому очікування були й з цим я йшов,

– зазначив Терен.

Водночас участь у шоу для чоловіка мала й важливу соціальну місію. Він прагнув змінити суспільне сприйняття людей з інвалідністю та ветеранів, показати їхні безмежні можливості – від керування мотоциклом до занять кайтсерфінгом.

Чи вдалося сприйняти людям – це вже інше питання. Те, що я бачу, на жаль, поки що не зовсім виправдало моїх очікувань,

– поділився ветеран російсько-української війни.

За його словами, глядачі часто зосереджувалися на традиційних для шоу аспектах – сукнях, зачісках та драматичних моментах між учасницями, залишаючи поза увагою глибші соціальні меседжі.

Зауважимо, наразі очікуються результати опитування від Starlight Media щодо змін у сприйнятті українцями людей з інвалідністю до та після проєкту.

Інтерв'ю з Олександром Тереном: дивіться відео онлайн

Зауважимо, днями ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник зізнався, чи буде 14 сезон реаліті.