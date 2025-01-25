Шокувала мене, – учасниця "Холостяка" назвала дівчину, яка була найменш щирою на шоу

Учасниця "Холостяка" Тетяна Мелехова висловилась про своїх колишніх конкуренток на проєкті. Вона назвала дівчину, яка здалась їй найменш щирою.

Тетяна Мелехова зізналась, що не всі дівчата проявили щирість на проєкті "Холостяк". Деякі з них хотіли здаватися кращими, ніж є насправді. Про це бізнесвумен розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

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Тетяна Мелехова розповіла, що найбільш неприємною несподіванкою для неї стала Настя Анісімова. За її словами, блогерка була тихою в будинку, але перед камерами поводилась інакше.

З тих дівчат, які мене шокували – фудблогерка Настя. У домі вона як мишка: то спить, то лежить, її не видно й не чути, а потім в епізоді бачиш, як вона "розносить" всіх. От тобі й очікування та реальність. Аліна теж хотіла здаватися кращою, ніж вона є насправді. Інші дівчата здебільшого показали себе такими, якими вони є,

– зауважила учасниця реаліті.

Повну версію інтерв'ю з Тетяною Мелеховою читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Тетяна додала, що Вероніці на шоу створили образ, немов вона постійно нападає, тоді як в житті вона приємна й добра. Також вона висловилась про військовослужбовицю Світлану.

"Зі Світланою у нас не склалося, вона була трохи замкнутою, хоча в інстаграмі я бачила кілька її дописів – там вона більш розкута. Мені здається, що на проєкті вона почувалася не у своїй тарілці", – вважає Тетяна Мелехова.

Життя Насті Анісімової після шоу