Усе це було грою, – Ірочка з "Холостяка" зробила неочікувану заяву про участь Цимбалюка в шоу
- Ірина Пономаренко з "Холостяка 14" заявила, що вважає участь Тараса Цимбалюка в шоу грою.
- Пономаренко запам'яталася глядачам своїм нестандартним образом і гумором, покинула проєкт перед фіналом, а переможницею стала Надін Головчук.
Учасниця "Холостяка 14" Ірина Пономаренко після завершення романтичного реаліті дала відверте інтерв'ю, де розповіла про свою участь в проєкті.
Зокрема, вона пригадала останній день на проєкті.
Ірочка розповіла, що зйомки були дуже виснажливими, і до кінця "Холостяка" вона сильно втомилася від очікування. За словами дівчини, перед фіналом учасниці вже не живуть у великому будинку, як раніше, коли учасниць було більше, а проводять час у готелі. Разом з ними також є редактор.
Коли Холостяк вирішив попрощатися з Пономаренко, вона була розчарована.
Він (Тарас Цимбалюк – 24 Канал) мене проводжає – і в цей момент я розумію, що, напевно, усе це було грою з його боку. Найголовніше, що з мого боку це все було по-справжньому. Здавалося, що відчувала його реальні емоції,
– зазначила дівчина.
Повна версія інтерв'ю з Іриною вже доступна на ютуб-каналі Слави Дьоміна.
Що відомо про участь Ірини Пономаренко в "Холостяку-14"?
- Дівчина ще з першої вечірки запам'яталась глядачам завдяки своєму нестандартному образу. На знайомство з Тарасом Цимбалюком Ірочка прийшла в рожевій пухнастій панамі.
- Упродовж сезону Пономаренко була однією з фавориток глядачів. Вона сподобалась людям завдяки своєму нестандартному гумору та щирості.
- Дівчина покинула проєкт за крок фіналу. Водночас переможницею "Холосятка-14" стала модель Надін Головчук. Вони з Тарасом намагалися побудувати стосунки за межами реаліті, проте врешті розійшлися.