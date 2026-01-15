Усе це було грою, – Ірочка з "Холостяка" зробила неочікувану заяву про участь Цимбалюка в шоу

Учасниця "Холостяка 14" Ірина Пономаренко після завершення романтичного реаліті дала відверте інтерв'ю, де розповіла про свою участь в проєкті.

Зокрема, вона пригадала останній день на проєкті. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку журналіста Слави Дьоміна.

Ірочка розповіла, що зйомки були дуже виснажливими, і до кінця "Холостяка" вона сильно втомилася від очікування. За словами дівчини, перед фіналом учасниці вже не живуть у великому будинку, як раніше, коли учасниць було більше, а проводять час у готелі. Разом з ними також є редактор.

Коли Холостяк вирішив попрощатися з Пономаренко, вона була розчарована.

Він (Тарас Цимбалюк – 24 Канал) мене проводжає – і в цей момент я розумію, що, напевно, усе це було грою з його боку. Найголовніше, що з мого боку це все було по-справжньому. Здавалося, що відчувала його реальні емоції,

– зазначила дівчина.

Повна версія інтерв'ю з Іриною вже доступна на ютуб-каналі Слави Дьоміна.

Що відомо про участь Ірини Пономаренко в "Холостяку-14"?