"Холостяк" наближається до фіналу: як проходить знайомство дівчат з рідними Цимбалюка

У 10 випуску "Холостяка" Тарас Цимбалюк познайомить дівчат із найріднішими: батьками та сестрою. На проєкті залишилось лише троє учасниць, і вже зовсім скоро головний герой зробить остаточний вибір.

Актор зізнавався, що найбільше переживає, як мама відреагує на дівчат, адже їй важко сподобатися. До того ж батьки Цимбалюка – вчителі, тож є доволі принциповими та прямолінійними. Як проходить знайомство Надін Головчук, Ірини Пономаренко та Анастасії Половинкіної з рідними Тараса, читайте на сайті 24 Каналу.

Першою в Корсунь-Шевченківській, рідне місто Тараса Цимбалюка, приїхала Ірина Пономаренко. Вони зустрілися й поїхали на город сім'ї, де вже чекала мама актора Тетяна Василівна.

Вони копали картоплю і збирали овочі. Мама Тараса також запросила Ірину на індивідуальне спілкування, щоб більше дізнатися про неї та про ставлення дівчини до її сина. Було помітно, що Пономаренко хвилювалася.

Пізніше Цимбалюк привів Ірину додому, щоб познайомити з батьком Василем Васильовичем і сестрою Люсею.

Ірина з батьками й сестрою Тараса / Скриншот з відео