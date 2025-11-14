"Холостяк" 14 сезон 5 випуск: хто з дівчат вилетів з проєкту

14 листопада глядачі побачили 5 випуск реаліті "Холостяк", де український актор Тарас Цимбалюк шукає кохання. Цього тижня за його серце боролося 11 дівчат.

Водночас не всі продовжили свій шлях на проєкті. У новому випуску Тарас Цимбалюк попрощався одразу з декількома учасницями, пише 24 Канал.

Першою шоу покинула модель Діана Зотова. Тарас Цимбалюк вигнав дівчину з проєкту ще до церемонії троянд.