Побачення в Карпатах, інтриги та скандали: як пройшов 5-й випуск шоу "Холостяк-14"

Вже сьогодні, 14 листопада, глядачі побачать 5 епізод реаліті "Холостяк". Наразі за серце актора Тараса Цимбалюка борються 11 учасниць.

Хто з них піде на побачення цього тижня, хто покине проєкт і яким був новий випуск 14 сезону – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Теж цікаво Повернення учасниці та побачення під зоряним небом: як пройшов 4-й випуск шоу "Холостяк"

Новий тиждень учасниці з Холостяком провели в Карпатах у наметовому містечку. Тарас Цимбалюк розповів, що гори – це його місце сили. До того ж він хотів побачити, якими є дівчата, коли виходять з зони комфорту.

Дарія, Ольга та Діана з Тарасом Цимбалюком / Скриншот з трансляції

Вже на початку дівчат чекали випробування: зібрати потрібні речі за сім хвилин та якнайшвидше дістатися трансферу. Троє учасниць, які були найперші, вирушили комфортною автівкою; наступна група поїхала у вантажівці, а останні троє – на конях.

У цей час на проєкті вже сталася перша травма: підприємиця Ірина впала під час бігу до транспорту, травмувавши коліно.