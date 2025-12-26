Фінальний вибір Цимбалюка: хто став переможницею 14 сезону "Холостяка"

26 грудня відгримів фінал 14 сезону проєкту "Холостяк". Цьогоріч учасниці боролися за серце актора Тараса Цимбалюка, найбільш відомого за серіалом "Спіймати Кайдаша".

Головний герой вже зробив фінальний вибір. Переможницею проєкту стала модель Надін Головчук, пише 24 Канал.

Тарас Цимбалюк вручив Надін Головчук омріяну каблучку.

Кохання – це стрибок у невідоме. Я не можу тобі дати ніяких гарантій. Але я готовий зробити з тобою цей стрибок. Я хочу, щоб це була наша не остання зустріч. Я хочу, щоб це стало початком нашої історії,

– звернувся Тарас до Надін.

Головчук зазначила, що також хотіла б спробувати побудувати спільну історію з актором поза межами проєкту.

Що відомо про Надін Головчук?