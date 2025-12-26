Фінальний вибір Цимбалюка: хто став переможницею 14 сезону "Холостяка"
- Переможницею 14 сезону "Холостяка" стала модель Надін Головчук.
- Тарас Цимбалюк вручив Надін омріяну каблучку, висловивши бажання продовжити стосунки поза проєктом.
26 грудня відгримів фінал 14 сезону проєкту "Холостяк". Цьогоріч учасниці боролися за серце актора Тараса Цимбалюка, найбільш відомого за серіалом "Спіймати Кайдаша".
Головний герой вже зробив фінальний вибір. Переможницею проєкту стала модель Надін Головчук, пише 24 Канал.
До слова Що відомо про Надін Головчук – переможницю "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком
Тарас Цимбалюк вручив Надін Головчук омріяну каблучку.
Кохання – це стрибок у невідоме. Я не можу тобі дати ніяких гарантій. Але я готовий зробити з тобою цей стрибок. Я хочу, щоб це була наша не остання зустріч. Я хочу, щоб це стало початком нашої історії,
– звернувся Тарас до Надін.
Головчук зазначила, що також хотіла б спробувати побудувати спільну історію з актором поза межами проєкту.
Що відомо про Надін Головчук?
Надін Головчук – 26-річна фотомодель з Хмельницького. У дитинстві дівчина зіштовхнулась з булінгом через зовнішність та якось навіть задумувалась про те, щоб змінити ім'я.
Модель уміє постояти за себе. Вона мріє побудувати сім'ю, де відчуватиме спокій та захист. Ідеальний чоловік для Надін – "той, з яким безпечно у всіх значеннях цього слова".
"Зі світом я жорстка – так вимагає досвід. Але сім'я – це місце, де можна бути слабкою", – ділилась Головчук.