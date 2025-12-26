Це було боляче, – фаворитка глядачів прокоментувала виліт з "Холостяка"
- Ірина Пономаренко, фаворитка глядачів, прокоментувала свій виліт з шоу "Холостяк", зазначивши, що цей досвід зробив її сильнішою.
- Вона відзначила команду проєкту за їхню креативність і відданість, а також згадала, як через свій образ на першій вечірці отримала кличку "Іра шляпа".
26 грудня на телеканалі СТБ вийшов фінал 14 сезону "Холостяка". За крок до головного вибору Тарас Цимбалюк попрощався з моделлю Іриною Пономаренко, яка була фавориткою глядачів.
Дівчина вже прокоментувала виліт з "Холостяка". Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.
До речі Фінал 14 сезону "Холостяка": хто з дівчат покинув проєкт
Звісно, це було боляче. Є речі, про які не хочеться говорити. Цей проєкт зробив мене сильнішою. Я ще більше повірила в себе і, дивлячись на себе з екрана, я себе поважаю. Тільки я знаю всі ті моменти за кадром, і вони назавжди залишаться в моєму серці,
– зазначила Ірина Пономаренко.
Модель відзначила команду проєкту. За її словами, над "Холостяком" працюють сильні, харизматичні, креативні та віддані своїй справі люди.
Завдяки проєкту і команді я побачила себе з усіх своїх сторін і впевнилась, наскільки я сильна. Проєкт дійсно розкрив мене, розкрив мої грані, прищепив мені нові захоплення. Виявляється, я обожнюю екстрим і черпаю звідти натхнення та енергію,
– поділилась вона.
Пономаренко також пригадала першу вечірці, на яку прийшла у великому рожевому пухнастому капелюшку. Так, вона отримала кличку "Іра шляпа" і запам'яталася глядачам.
Пам'ятаю, як дівчата намагались роздивитись моє лице, а я сиділа в засаді. І як вони розчарувалися, що під капелюшком саме я, а не кікімора,
– додала Ірина.
Наприкінці дівчина подякувала команді проєкту, зокрема Григорію Решетнику і Тарасу Цимбалюку.
Яким був останній випуск для Ірини Пономаренко?
Дівчата провели день з Тарасом Цимбалюком. Надін Головчук зустрілася з актором зранку, Ірина Пономаренко в обід, а Анастасія Половинкіна ввечері.
Ірина та Надін залишились з Тарасом у будинку, де спілкувалися, їли та грали PlayStation. А от Анастасія приготувала для чоловіка вечерю. Також вони дивились "Аватар".
Цимбалюк зізнався, що йому було складно прощатися з Пономаренко, адже у них виникли почуття одне до одного. Проте актору здалось, що вони "застрягли на якомусь одному рівні".
"Мені було добре з ним поряд. Неймовірний досвід. Ця історія була класною. Я була щаслива", – сказала модель, покидаючи проєкт.