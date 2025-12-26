Это было больно, – фаворитка зрителей прокомментировала вылет из "Холостяка"

26 декабря на телеканале СТБ вышел финал 14 сезона "Холостяка". За шаг до главного выбора Тарас Цимбалюк попрощался с моделью Ириной Пономаренко, которая была фавориткой зрителей.

Девушка уже прокомментировала вылет из "Холостяка". Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Кстати Финал 14 сезона "Холостяка": кто из девушек покинул проект

Конечно, это было больно. Есть вещи, о которых не хочется говорить. Этот проект сделал меня сильнее. Я еще больше поверила в себя и, глядя на себя с экрана, я себя уважаю. Только я знаю все те моменты за кадром, и они навсегда останутся в моем сердце,

– отметила Ирина Пономаренко.

Модель отметила команду проекта. По ее словам, над "Холостяком" работают сильные, харизматичные, креативные и преданные своему делу люди.

Благодаря проекту и команде я увидела себя со всех своих сторон и убедилась, насколько я сильная. Проект действительно раскрыл меня, раскрыл мои грани, привил мне новые увлечения. Оказывается, я обожаю экстрим и черпаю оттуда вдохновение и энергию,

– поделилась она.

Пономаренко также вспомнила первую вечеринке, на которую пришла в большой розовой пушистой шляпке. Так, она получила кличку "Ира шляпа" и запомнилась зрителям.

Помню, как девушки пытались рассмотреть мое лицо, а я сидела в засаде. И как они разочаровались, что под шляпкой именно я, а не кикиморы,

– добавила Ирина.

В конце девушка поблагодарила команду проекта, в частности Григория Решетника и Тараса Цимбалюка.

Каким был последний выпуск для Ирины Пономаренко?